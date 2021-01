FA Cup-loting levert in vierde ronde al gigantische kraker op

Maandag, 11 januari 2021 om 20:38 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:45

De loting voor de vierde ronde van de FA Cup heeft een kraker tussen Manchester United en Liverpool opgeleverd. De aartsrivalen, die elkaar zondag ook treffen op Anfield, nemen het later deze maand tegen elkaar op in bekerverband op Old Trafford. Er werd door de FA ook meteen doorgeloot voor de vijfde ronde, waardoor iedere club de potentiële tegenstanders kent indien de volgende ronde wordt overleefd. De overige topclubs uit de Premier League kenden een gunstigere loting.

Liverpool en Manchester United, de huidige gedeelde koplopers van de Premier League, stonden in januari 2012 voor het laatst tegenover elkaar in de FA Cup. Toen won Liverpool in de zestiende finales met 2-1. De winnaar van het onderlinge duel in de vierde ronde treft Stockport County, West Ham United of Doncaster Rovers. Voor Manchester City leverde de loting voor de vierde ronde een uitduel met Cheltenham Town op; bij een zege op de club uit de League Two wacht een ontmoeting met Swansea City of Nottingham Forest.

Chelsea treft Luton Town in eigen huis en zou in de vijfde ronde kunnen uitkomen tegen Barnsley of Norwich City. Arsenal gaat in de vierde ronde op bezoek bij Southampton of Shrewsbury Town; dat is een van de twee duels uit de derde ronde die nog moet worden afgewerkt. Als Arsenal doorstoot, wacht een duel met Wolverhampton Wanderers of Chorley. Tottenham Hotspur kruist in de vierde ronde de degens met Wycombe Wanderers en speelt daarna mogelijk tegen Everton of Sheffield Wednesday.

De loting werd maandagavond verricht door Peter Crouch. De wedstrijden in de vierde ronde worden afgewerkt tussen 22 en 25 januari. De vijfde ronde wordt tussen 9 en 11 februari gespeeld. Arsenal is de titelhouder én recordhouder van de FA Cup met veertien eindzeges.

Loting vierde ronde:

Cheltenham Town - Manchester City

Bournemouth - Crawley Town

Swansea City - Nottingham Forest

Manchester United - Liverpool

Southampton of Shrewsbury Town - Arsenal

Barnsley - Norwich City

Chorley - Wolverhampton Wanderers

Millwall - Bristol City

Brighton & Hove Albion - Blackpool

Wycombe Wanderers - Tottenham Hotspur

Fulham - Burnley

Sheffield United - Plymouth Argyle

Chelsea - Luton Town

Stockport County of West Ham United - Doncaster Rovers

Brentford - Leicester City

Everton - Sheffield Wednesday

Loting vijfde ronde:

Fulham of Burnley - Bournemouth of Crawley

Manchester United of Liverpool - Stockport County of West Ham of Doncaster Rovers

Sheffield United of Plymouth Argyle - Millwall of Bristol City

Chorley of Wolverhampton Wanderers - Southampton of Shrewsbury Town of Arsenal

Barnsley of Norwich City - Chelsea of Luton Town

Everton of Sheffield Wednesday - Wycombe Wanderers of Tottenham Hotspur

Swansea of Nottingham Forest - Cheltenham of Manchester City

Brentford of Leicester City - Brighton of Blackpool