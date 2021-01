‘Denk dat Ajax, PSV en Feyenoord mede daardoor rekening met ons houden’

Maandag, 11 januari 2021 om 13:33 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:41

Voor AZ staat de maand januari in het teken van de topwedstrijden. De Alkmaarse club, de huidige nummer vijf in de Eredivisie, gaat woensdagavond op bezoek bij PSV. Later deze maand volgen ontmoetingen met Ajax (achtste finale in de TOTO KNVB Beker), Feyenoord en opnieuw Ajax, ditmaal in competitieverband. Calvin Stengs houdt zich vast aan het seizoen 2019/20, toen AZ in de topduels in de Eredivisie bijzonder goed presteerde.

AZ won vorig seizoen met klinkende cijfers in de uitwedstrijden tegen Ajax (0-2), PSV (0-4) en Feyenoord (0-3). Op eigen veld werd vervolgens met 1-0 gewonnen van Ajax. Vanwege het definitief stilleggen van de jaargang vanwege de coronacrisis gingen de ontmoetingen met Feyenoord en PSV in het AFAS Stadion niet door. "Als je mee wil doen moet je er wel dichtbij staan. Dat hebben we vorig seizoen afgedwongen, maar nu is het een groot gat en wordt het lastig om het te dichten", verwijst Stengs tegenover het Algemeen Dagblad naar de achterstand op koploper Ajax van zeven punten. PSV heeft zes punten meer verzameld en het gat met Feyenoord en Vitesse bedraagt momenteel vier punten.

Tadic doet Stengs verbleken: ‘Wie geeft hem een schop onder zijn reet?’

Columnist Hugo Borst veegt de vloer aan met de prestaties van Calvin Stengs. Lees artikel

Stengs kan zich de euforie rondom de gewonnen topduels van afgelopen seizoen nog heel goed herinneren. "Het maakte echt wat los bij de ploeg. Bij de hele club eigenlijk. Omdat het ook zo lang geleden was geweest dat we goed waren in dat soort duels. Ik denk wel dat Ajax, PSV en Feyenoord mede daardoor nog rekening met ons houden." De AZ-aanvaller zag bij alle topwedstrijden van het seizoen 2019/20 één belangrijk aspect steeds naar voren komen. "We waren echt dodelijk. We maakten de kansen die we kregen direct af. En behalve in de thuiswedstrijd tegen Ajax waren we ook steeds de betere ploeg vond ik."

"Dat schept verwachtingen voor nu en die clubs zullen de wedstrijden nu ook wel anders ingaan", aldus Stengs, die baalt van de tegenvallende start van de tweede seizoenshelft tegen PEC Zwolle (1-1). "Je kan wel terugkijken op die wedstrijden en op dat goede gevoel van toen, maar als we zo spelen als tegen PEC (afgelopen zaterdag, red.) heeft dat weinig zin."