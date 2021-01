Tadic doet Stengs verbleken: ‘Wie geeft hem een schop onder zijn reet?’

Maandag, 11 januari 2021 om 10:34 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:39

Hugo Borst veegt maandagochtend de vloer aan met AZ. De sportjournalist annex schrijver zag de formatie van interim-trainer Pascal Jansen zaterdagavond een wanprestatie leveren op bezoek bij PEC Zwolle (1-1). Borst is met name zeer ontevreden over de ontwikkeling die Calvin Stengs doormaakt bij de Alkmaarse club.

"Toen ik Ajacied Dusan Tadic zag uitblinken en strijden tegen PSV moest ik aan zijn collega-linkspoot Calvin Stengs denken", schrijft Borst in zijn column voor het Algemeen Dagblad. "Een dag eerder liep het begenadigde talent van AZ de kantjes eraf tegen PEC Zwolle. En ja hoor, die slapjanussen uit Alkmaar presteerden het voor de zevende keer dit seizoen: gelijkspelen." Borst vindt het aandoenlijk dat aanvoerder Teun Koopmeiners nog steeds gelooft in de titelkansen van AZ. "Mijn bewondering voor die jongen begint om te slaan in medelijden."

Borst hekelt het feit dat AZ vorig jaar bij de UEFA probeerde om de koppositie van Ajax over te nemen na het door de coronacrisis stilgelegde seizoen. "Waar AZ zich sindsdien vertoont, leiding, trainers, voetballers, op hun hoofden rusten halve eierschalen. AZ = FC Calimero. En maar klagen dat het allemaal niet eerlijk is. En maar wijzen naar anderen die worden voorgetrokken." De columnist denkt dat de beste spelers van AZ al bezig zijn met toptransfers. "Ik acht het ook niet onmogelijk dat de beste voetballers van FC Calimero in hun eierhoofd al aan echte topclubs denken."

Volgens Borst hebben komen spelers als Stengs en Myron Boadu gezien hun huidige vorm absoluut niet in aanmerking voor het Nederlands elftal. "Slechts Owen Wijndal heeft daar een beetje recht op", aldus de Rotterdamse journalist, die moet lachen om de titelaspiraties in het AZ-kamp. "Ze doen heus mee om de titel, zeggen ze. Weten zij veel wat daarvoor nodig is. Wie geeft Calvin Stengs eens een schop onder zijn reet? Wie legt zo'n jonge voetballer uit hoe het eruit ziet als je echt tot het gaatje gaat?", vraagt Borst zich ten slotte hardop af.