Perez verbijsterd door genoemd bruto salaris van Haller: ‘Echt?! Knettergek’

Zondag, 10 januari 2021 om 15:26

Ajax versterkte zich afgelopen week met Sébastien Haller, die voor 22,5 miljoen euro werd overgenomen van West Ham United. Ronald de Boer denkt dat de spits in Amsterdam een bruto jaarsalaris van zes miljoen euro gaat opstrijken. Het is een bedrag waar Kenneth Perez in de studio van ESPN verrast op reageert, want hij noemt een dergelijk salaris ‘knettergek’. Haller begint tegen PSV overigens nog op de reservebank bij Ajax.

“Ik had het niet gedaan. Je speelt nu Europa League en daarin red je het wel met deze spitsen. In de competitie ben je verwikkeld in een strijd met PSV, dat moet ook kunnen lukken. Ze laten eigenlijk aan de andere clubs zien: wij kunnen ons dit veroorloven”, zo begint Perez. “Het is iets anders dan een ongewisse jeugdspeler, die het nog allemaal moet laten zien. Bij Eintracht Frankfurt vond ik hem heel sterk, maar bij West Ham United kan ik hem niet inschatten. Ik heb dat niet heel veel gezien. Wie kijkt daar naar?”

“Hij zal een aardig salaris hebben, aangezien hij nog voor vijftig miljoen van Eintracht Frankfurt naar West Ham United ging. Is dat wel realistisch voor de Nederlandse competitie? Ajax kan het betalen, maar ik vind het een ongelofelijk verschil. Ik denk dat Ajax hem bruto zes miljoen euro gaat betalen”, zo haakt De Boer in. Het leidt tot een verbaasde reactie van Perez. “Echt?! Zes miljoen? Hij wil heel graag weg daar. Dan neem je toch niet per se je salaris mee? Als ze dat betalen, zijn ze knettergek. Knettergek.”

Overmars: 'Het is nog niet gelukt maar we willen met hem door’

“Hij zal in de categorie Tadic en Blind zitten, dan is het misschien 4,5 miljoen euro. Logisch is dat misschien niet, maar ik vind dat Haller fantastisch bij Ajax past. Als je een ideale spits voor Ajax wil tekenen, is hij dat”, reageert Arnold Bruggink. De komst van Haller werkt mogelijk het vertrek van Brian Brobbey in de hand. De achttienjarige spits heeft zijn aan het einde van het seizoen aflopende contract bij Ajax voorlopig nog niet verlengd.

“Zijn eisen zullen waarschijnlijk te hoog zijn, wat je niet wil geven aan een speler van die leeftijd”, stelt Perez. De Boer gaat verder: “Je kan over die jongen denken: oké, hij schat zelf in dat hij niet komt te spelen bij Ajax, dus hij wil een kans maken om ergens anders te spelen. Maar het kan ook zijn dat er best wat kapers op de kust zijn. Misschien heeft hij een geweldige offerte van een topclub uit Europa. Ik vind dat wel oliedom. Weet je hoeveel voorgangers hij heeft gehad?”

“Ik dacht toen ik hem laatst een interview zag geven dat hij heel graag bij Ajax wilde blijven”, reageert Perez. “Als het het aan hem alleen lag... Zijn management heeft misschien hoge eisen. Maar dat lijkt me niet de reden om te zeggen: ‘Oké, dan moeten we voor 22,5 miljoen Haller halen’. Ze hebben afgelopen zomer een inschattingsfout gemaakt door te denken dat een voorhoede met Klaas-Jan Huntelaar op zijn retour en Lassina Traoré volstond.”

“Het is een gevolg van dat je een heel elftal hogere salarissen gaat betalen, waardoor talenten ook veel te veel gaan verdienen of vragen”, zo verklaart Bruggink dat de onderhandelingen tussen Ajax en Brobbey voorlopig nog geen akkoord hebben opgeleverd. “Ik vind het goed dat Ajax zegt: ‘Als je teveel geld vraagt, dan niet. We gaan jou geen anderhalf miljoen euro salaris geven op je zeventiende of achttiende’. Dan ben je toch helemaal gek? Als hij dat ergens anders wel kan verdienen, moet hij gaan. Maar dat is een keuze.”