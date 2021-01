Grote zorgen bij Arsenal: ‘Hij was in tranen, het ziet er niet goed uit’

Zondag, 10 januari 2021 om 07:39 • Daniel Cabot Kerkdijk

Gabriel Martinelli haakte zaterdagavond op het laatste moment af voor het FA Cup-duel tussen Arsenal en Newcastle United (2-0). De negentienjarige aanvaller zou aan het startsignaal van de bekerwedstrijd verschijnen, maar in de warming-up liep hij een enkelblessure op en zijn plaats werd ingenomen door Reiss Nelson. Mikel Arteta vreest dat hij de Braziliaanse tiener wederom lange tijd kwijt zal zijn, erkende hij na het laatste fluitsignaal.

“Ik ben ontdaan”, verzekerde de manager van Arsenal. “Ik zat nog in mijn kantoor vlak voor de wedstrijd en een lid van de technische staf kwam binnen om te zeggen dat Gabi zich pijn had gedaan, dat hij zijn enkel had verdraaid. Hij had ontzettend veel pijn en nu moeten we zien hoe hij eraan toe is. Hij had veel pijn. Dus ik ga ervan uit dat we geen positief nieuws zullen ontvangen. Hij was in tranen, het ziet er niet goed uit.”

Martinelli maakte in augustus 2019 zijn debuut voor Arsenal en kwam in zijn eerste jaar tot 10 doelpunten in 26 officiële duels. In juli 2020 ondertekende hij een nieuw contract met de club, om vervolgens enkele dagen later onder het mes te gaan naar aanleiding van een knieblessure. Martinelli maakte pas in december tegen Everton zijn rentree bij de hoofdmacht van Arsenal. Sindsdien deed hij in drie duels als basiskracht mee.

“We hopen maandag meer te weten”, vervolgde Arteta. “We willen graag weten hoe ernstig de blessure is. Gabi is iemand die altijd ook de volgende wedstrijd wil spelen, die pijn kan verdragen, maar ik weet niet of dat nu het geval is. Ik hoop dat het niet ernstig is, maar de eerste voortekenen zijn in ieder geval niet goed.” Arsenal had zaterdag een verlenging nodig om Newcastle te verslaan. Emile Smith Rowe en Pierre Emerick Aubameyang verzorgden de doelpuntenproductie van the Gunners.