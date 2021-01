Coronaregels wéér gebroken in Engeland: ‘Covidiot’ op tribune van ex-club

Zondag, 10 januari 2021 om 00:25 • Daniel Cabot Kerkdijk

Eberechi Eze zal ongetwijfeld de woede van Crystal Palace en de Premier League op de hals hebben gehaald. De middenvelder was zaterdag aanwezig bij het FA Cup-duel tussen zijn ex-werkgever Queens Park Rangers en Fulham. Zijn aanwezigheid komt slechts 24 uur na invoering van nog strengere coronaregels en twee dagen na de mededeling van manager Roy Hodgson dat zijn spelers flink zullen worden gestraft als de regels worden overtreden.

Het is nog onduidelijk hoe Eze erin is geslaagd om Loftus Road binnen te komen. Volgens de coronaregels krijgen buitenstaanders, of in ieder geval individuen die geen enkele relatie met de wedstrijd in kwestie hebben, op geen enkele manier toegang tot het stadion. The Sun schrijft dat COVIDIOT Eze op uitnodiging van QPR in het stadion aanwezig was, maar dat lijkt in het coronatijdperk zeer onwaarschijlijk.

Op de foto's van de tabloid is sowieso te zien dat Eze op de tribune totaal geen afstand houdt van andere, nog onbekende, personen op de tribune, en vice versa, én geen mondkapje draagt. Voetballers moeten in stadions te allen tijde een mondkapje dragen, behalve als ze op het veld staan. QPR-manager Mark Warburton wist niets van de kwestie af. “Ik heb geen idee of hij de regels heeft overtreden”, vertelde de oefenmeester van the Hoops na de 0-2 nederlaag. “Je zou het aan onze health-and-safety officer moeten vragen. Dat behoort niet tot mijn takenpakket.”

“Ik kan ook niets zeggen over wat andere spelers in hun vrije tijd doen.” In de nieuwe regelgeving is onder meer opgenomen dat clubs flink worden gestraft als spelers zich niet aan de regels houden. Het schudden van handen, elkaar omhelzen en ruilen van shirts is ook niet meer toegestaan. Hodgson zal ongetwijfeld woest zijn op Eze als hij inderdaad de fout is ingegaan. Luka Milivojevic luidde immers samen met zijn familie én die van Aleksandar Mitrovic het nieuwe jaar in en werd daarvoor al op de vingers getikt.

Voetballers in Engeland liggen onder een vergrootglas nu de Premier League te maken heeft met een toename in het aantal besmettingen. Tientallen spelers en stafleden werden positief getest, terwijl meerdere wedstrijden al werden afgelast wegens veel besmettingen. Clubs worden vanaf nu ook meer gecontroleerd en onderzocht als er sprake is van een corona-uitbraak. Dat is een gevolg van de eerdere uitbraken bij Newcastle United, Fulham, Sheffield United, Manchester City en recent Aston Villa.