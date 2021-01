Bayern lijdt na knappe comeback eerste Bundesliga-nederlaag in 103 dagen

Vrijdag, 8 januari 2021 om 22:25 • Chris Meijer • Laatste update: 23:14

Voor het eerst sinds 27 september 2020 (toen met 4-1 tegen TSG 1899 Hoffenheim) heeft Bayern München weer een wedstrijd in de Bundesliga verloren. Der Rekordmeister kwam op bezoek bij Borussia Mönchengladbach in de eerste helft nog met 0-2 voor, maar zag die voorsprong als sneeuw voor de zon verdwijnen na een knappe comeback. RB Leipzig krijgt door de nederlaag van Bayern zaterdagavond de mogelijkheid om de koppositie in de Bundesliga over te nemen, al moet er dan wel gewonnen worden van Borussia Dortmund.

Bayern startte 2021 vorige week met een 5-2 overwinning op FSV Mainz en gaat mede daardoor aan kop in de Bundesliga. Tegen Borussia Mönchengladbach - dat weliswaar overwinterde in de Champions League, maar het voorlopig in de competitie nog moet stellen met een plek in de subtop - ging der Rekordmeister uitstekend van start, want halverwege de eerste helft stond er al een comfortabele voorsprong op het scorebord. Met twintig minuten op de klok ging de bal na inmenging van de VAR op de stip.

Florian Neuhaus maakte een wat vreemde handsbal, door met zijn hand naar de bal te gaan na ogenschijnlijk balverlies van Alphonso Davies. Robert Lewandowski maakte vanaf elf meter geen fout en werd met zijn treffer de eerste speler in de vijf Europese topcompetities met twintig competitiedoelpunten achter zijn naam. Toen Leon Goretzka met een knal vanaf de rand van het strafschopgebied de marge zes minuten later naar twee tilde, leek Bayern op rozen te zitten in het Borussia-Park.

Borussia Mönchengladbach toonde zich echter niet verslagen en vocht zich tien minuten voor de rust terug in de wedstrijd. Na een splijtende pass van Lars Stindl dook Jonas Hofmann vrij op voor de neus van Manuel Neuer. De vleugelaanvaller maakte geen fout en bracht de thuisploeg daarmee terug in de wedstrijd. Op slag van rust sloeg het tandem Stindl-Hofmann andermaal toe. Het recept was hetzelfde als bij de 1-2: Stindl vond met een afgemeten pass de ruimte achter de defensie van Bayern, waarna Hofmann oog in oog met Neuer koel bleef. Nadat de VAR nog even had gekeken of er sprake was van buitenspel, gingen beide ploegen met een gelijke stand rusten.

De comeback werd vier minuten na rust gecompleteerd door Borussia Mönchengladbach. Deze keer fungeerde Hofmann als aangever, die Neuhaus op de rand van het strafschopgebied. De schlemiel van de eerste helft die met zijn vreemde handsbal de voorsprong van Bayern inleidde, plaatste het leer bekeken in de rechterhoek achter de kansloze Neuer: 3-2. In het restant van de tweede helft, waarin de koploper van de Bundesliga nadrukkelijk zocht naar de gelijkmaker, had Bayern het meeste balbezit. Een pegel van Leroy Sané werd nog met het hoofd geblokt door een verdediger van Borussia Mönchengladbach. Ondanks de druk van Bayern op het strafschopgebied, hield Borussia Mönchengladbach stand en werd de knappe overwinning over de streep getrokken.