Zes onvindbare fans van Feyenoord wacht jarenlange celstraf in Italië

Donderdag, 7 januari 2021 om 21:56 • Daniel Cabot Kerkdijk

Zes supporters van Feyenoord zijn in Italië veroordeeld tot celstraffen van drie jaar en acht maanden en vier jaar wegens hun betrokkenheid bij de rellen rond de Europa League-wedstrijd tegen AS Roma in februari 2015 in Rome. Daarbij werd de beroemde Barcaccia-fontein bij de Spaanse Trappen vernield. De fontein raakte op 110 plekken beschadigd.

Eind 2015 werden 44 relschoppers in Nederland al veroordeeld voor hun aandeel in de ongeregeldheden. Een man die een vuurwerkbom gooide richting de Italiaanse politie kreeg achttien maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk. De 43 anderen kregen een taakstraf. Voor zes anderen wacht een nog zwaardere straf.

De zes zijn schuldig bevonden aan opruiing, openbare geweldpleging en verzet tegen arrestatie. Niet alleen moeten de supporters de gevangenis in, ook zijn zij veroordeeld tot een schadevergoeding van drieduizend euro. Dit bedrag gaat naar de winkeliers en omwonenden die hebben geleden onder de rellen.

De zes hebben de rechter het vonnis vandaag overigens niet horen uitspreken. De advocaat van de supporters verzekert dat ze op dit moment onvindbaar zijn, zo schrijft het Algemeen Dagblad. De advocaat kondigde ook aan in hoger beroep te gaan.

De voetbalrellen in het historische centrum van Rome zorgden voor veel ophef in Italië en Nederland. Er werden diverse geldinzamelingsacties georganiseerd om te tonen dat vele Nederlanders zich schaamden voor de vernielingen aan de eeuwenoude fontein. De Barcaccia-fontein was bovendien net voor ruim 200.000 euro gerestaureerd.