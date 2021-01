‘Ik kan me niet voorstellen dat Tadic die bal gaat afgeven aan Haller’

Ajax lijkt de komst van Sébastien Haller vrijdag af te ronden. De spits komt over van West Ham United en kost vermoedelijk tussen de 20 en 25 miljoen euro. Na twee seizoenen in de Bundesliga bij Eintracht Frankfurt en anderhalf jaar in de Premier League keert Haller terug in de Eredivisie, nadat hij tussen januari 2015 en de zomer van 2017 met veel succes uitkwam voor FC Utrecht. In gesprek met Voetbalzone blikken voormalig ploeggenoten en zijn toenmalige spitsentrainer terug op het dienstverband van Haller in de Eredivisie, dat eindigde met 41 doelpunten in 82 optredens,

Toen Haller in januari 2015 overkwam van AJ Auxerre, liet hij niet meteen een grootse indruk achter op trainingscomplex Zoudenbalch. Jeff Hardeveld, toen nog linksback van Utrecht en inmiddels actief bij Heracles Almelo, kan zich de eerste trainingen van Haller nog goed herinneren. “Ik weet nog dat veel mensen dachten: oké... Waar hebben we die vandaan gehaald? Het zag er nog niet soepel uit. Ballen gingen verkeerd, normale aannames, passes... Maar het zegt veel over hem hoe snel hij zich aanpaste aan het niveau in de Eredivisie en het uiteindelijk ontgroeide”, vertelt Hardeveld, die eraan toevoegt het mooi te vinden voor Haller dat hij weer gaat samenwerken met Zakaria Labyad, Sean Klaiber en Erik ten Hag, die destijds actief waren in Utrecht.

De beste vriend van Haller was echter niet een van zijn toekomstige ploeggenoten. “Hij was heel goed bevriend met Andreas Ludwig”, weet Myenty Abena namelijk nog. Abena, die met Slovan Bratislava aan kop gaat in de competitie van Slowakije, is afkomstig uit de jeugdopleiding van Utrecht, maar speelde nooit voor het eerste elftal van de club. Op zijn eigen manier leverde hij, ook buiten het trainingsveld, echter wel een bijdrage aan de fysieke ontwikkeling van zijn teamgenoten. “Haller en Ludwig volgden kickbokslessen bij me in Amsterdam. Ze kwamen altijd samen. Ik heb ze uitgenodigd, omdat ik wist dat Haller er wel van hield. Ze kwamen vier à vijf maanden regelmatig langs om lessen met mij te nemen”, weet de verdediger nog. “We hebben het heel leuk gehad. En dat laat wel zien wat voor persoon Haller is. Als hij iets leuk vindt, dan kan hij er vol voor gaan. Hij kocht meteen handschoenen en alle benodigde spullen.”

Sébastien Haller kreeg samen met Andreas Ludwig kickbokslessen van hun ploeggenoot Myenty Abena

Al zijn ex-ploeggenoten beschouwen de fysieke kracht van Haller als een van zijn grootste kwaliteiten. Vorig jaar werd de 1 meter 90 lange spits tijdens een winterupgrade in FIFA 19 zelfs benoemd tot sterkste speler uit de hele voetbalwereld: zijn kracht kreeg een waardering van 98, waarmee hij Adebayo Akinfenwa aftroefde. “Geloof mij: dat is niet eens raar. Hij gebruikte altijd zijn lichaam op de juiste manier. Ik kijk er niet raar van op dat hij die rating heeft gekregen”, vertelt Abena. “Of hij dankzij mij zo sterk is geworden? Ik hoop het”, voegt hij lachend toe. “We hebben altijd mooie duels uitgevoerd. Haller was supersterk en snel. Hij probeerde altijd wel iets speciaals te doen met de bal. Als hij aan de bal was, moest je je focussen. Hij heeft zich nu nog verder ontwikkeld. Ik denk dat het nu een beest is vergeleken met toen.”

Zoals Abena aangeeft, is Haller een veelzijdige speler die het niet alleen van zijn fysiek hoeft te hebben. “Ondanks dat hij zo ongeveer maat 53 heeft, heeft hij een heel aardige basistechniek”, grapt Hans van de Haar, in het seizoen 2016/17 spitsentrainer van Utrecht en inmiddels hoofdtrainer bij amateurvereniging SV TEC. “Zijn basistechniek zal uiteindelijk bepalen wat zijn ondergrens wordt in het Ajax-systeem. Als hij niet goed in de wedstrijd zit, kan zijn basistechniek hem daar weer uit halen. Dat vind ik altijd erg belangrijk, want als een spits labiel is en het gaat even niet, dan zie je hem de hele wedstrijd niet.” Van de Haar weet nog dat Haller bij Utrecht niet altijd meteen ‘opstond’ na een gemiste kans. Inmiddels kan hij sneller schakelen en zichzelf ‘in vorm praten’, denkt Van de Haar. “Hij kan zich er nu overheen zetten en beseft dat de volgende kans weer de belangrijkste wordt. Dat heeft hij in de tussentijd geleerd, anders blijf je niet overeind in zulke competities.”

De omhaal van Sébastien Haller tijdens West Ham United - Crystal Palace (1-1) op 16 december 2020.

Dat Haller beschikt over een goede techniek, blijkt wel uit doelpunten die hij de afgelopen jaren maakte. Vorige maand schitterde hij tegen Crystal Palace (1-1) met een rake omhaal, iets wat hij in dienst van Utrecht (13 maart 2016 tegen ADO Den Haag) en van Eintracht (30 september 2017 tegen VfB Stuttgart) ook al deed. “Dat soort goals kan hij gewoon maken, dat doet hij ook vaak op de training”, weet Ruud Boymans nog. “Dat gaan we zeker zien bij Ajax, dat veel aan de bal is en veel voorzetten verstuurt. Hij gaat gewoon zijn goals maken, daar ben ik zeker van.” Ook Hardeveld looft het atletische vermogen van de enkelvoudig international van Ivoorkust. “Hij is technischer dan hij misschien op voorhand lijkt. Ik wil niet gelijk de vergelijking maken met Zlatan Ibrahimovic hoor, maar hij beschikt met zijn lengte ook over dat atletische vermogen.“

Boymans was de aanvalspartner van Utrecht in een 4-4-2-systeem. Bij Ajax ligt een 4-3-3-formatie echter meer voor de hand. Kan Haller daar ook in renderen? “Daarin heeft Haller ook gespeeld onder Robbie Alflen”, vertelt Boymans. “Dat kan hij ook gewoon. Intelligente voetballers kunnen in ieder systeem spelen. Hij kan zelf ook kansen creëren, dus het hoeft geen probleem te zijn als hij niet veel voorzetten zou krijgen. Bij Utrecht vond ik hem in de beginfase niet echt gretig voor de goal; hij opende de bal bijvoorbeeld naar de flank en sjokte dan naar het strafschopgebied toe. Maar dat is echt verbeterd. Hij kan op alle manieren goals maken: zelf, vanuit de combinatie of vanuit de voorzet. Ik denk dat hij een echte Ajax-speler kan zijn.” Ook Van de Haar voorziet geen aanpassingsproblemen in een 4-3-3-formatie. “Ik heb hem ook een paar wedstrijden zien spelen bij Jong Frankrijk in een 4-3-3-systeem. Hij kan het allebei. Hij is zo leergierig en heeft zoveel voetbalintelligentie dat hij het makkelijk kan oppakken.”

“Een strafschop is bij hem een zekerheid”, vertelt Boymans over de andere specialiteit van Haller. Het klopt: van de 24 penalty’s in zijn carrière maakte hij er 23. “Hij kan echt wachten tot het laatste moment om een hoek te kiezen. Hij is daar zo koel in. Het is echt een specialist. Die statistieken zijn bizar.” Het wordt nog interessant om te zien wie de strafschoppen gaat nemen bij Ajax. Dusan Tadic is de vaste penaltynemer; hij maakte er 56 van de 67 in zijn carrière. Boymans heeft zo zijn voorkeur. “Ik ga voor Haller, ja. Tadic heeft ze ook weleens gemist, toch?”, lacht de vorig jaar gestopte aanvaller. “Dit is gewoon de specialiteit van Haller. Maar ja, ga maar eens de bal afpakken van de aanvoerder van Ajax. Ik denk dat Tadic ze gewoon blijft nemen, dat lijkt me logisch. Ik kan me niet voorstellen dat hij die bal gaat afgeven.”

“Ik weet nog welke hij gemist heeft”, vult Van de Haar aan. “Tegen AZ, in de allerlaatste minuut.” In de finale van de play-offs om Europees voetbal in mei 2017 verloor Utrecht eerst met 3-0 van AZ, maar in de return kwam de ploeg van Ten Hag op een 3-0 voorsprong. Diep in de blessuretijd keerde Tim Krul de strafschop van Haller en dus moest er verlengd worden. De daaropvolgende penaltyserie won Utrecht, mede door een rake strafschop van Haller. Strafschoppen waren een wezenlijk deel van de trainingen, vertelt de toenmalig spitsentrainer en zelf oud-aanvaller van onder meer Utrecht. “Wij trainden élke dag extra op afwerken en looplijnen in de zestien, wat ook afwerken is. Afhankelijk van hoe laat we moesten eten bleven jongens als Zakaria Labyad, Yassin Ayoub, Nacer Barazite en Gyrano Kerk op het veld. We trainden op alle aspecten van het afwerken, dus ook penalty’s. Het begint met talent en een mentaliteit, maar tijdens de wedstrijd krijg je ook de factor druk erbovenop. Daar kan hij blijkbaar goed mee omgaan, als je er 23 van de 24 maakt.”

“Het is een rustige, zeer vaardige jongen, die altijd bereid is om in zichzelf te investeren. Dat doet hij nu weer, door terug te gaan naar het veilige Nederland waar hij goed heeft geleefd met zijn gezinnetje. Hij zal nu wel wat salaris moeten inleveren, maar als speler is hij heel berekenend, iemand die zijn carrièreplan al voor ogen had. Eigenlijk vond ik het vreemd dat hij vanuit Utrecht naar Frankfurt ging, maar hij vond het de meest logische stap. Nu komt hij terecht bij Ajax en dat vind ik ook Europese top, om eerlijk te zijn. Het is een eer om voor Ajax te spelen”, vindt Van de Haar. Hardeveld kijkt alvast uit naar het treffen tussen Heracles en Ajax op 13 februari. “Het zou leuk zijn om weer tegen hem te spelen. Ik denk dat hij zich wel snel zal weten aan te passen, want hij kent Nederland en de Eredivise al. Ik ga zeker wel even een praatje maken als we elkaar zien.”