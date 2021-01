Olympique Lyon juicht na goals van Depay en misstap bij debuut Pochettino

Woensdag, 6 januari 2021 om 22:54 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:31

Paris Saint-Germain heeft woensdagavond het debuut van Maurichio Pochettino niet kunnen opluisteren met een overwinning. De opvolger van Thomas Tuchel zag zijn ploeg met 1-1 gelijkspelen op bezoek bij Saint-Étienne. Koploper Olympique Lyon profiteerde optimaal van het puntenverlies en won, mede door twee treffers van Memphis Depay, met 3-2 van RC Lens. De voorsprong op PSG bedraagt na woensdag drie punten.

Saint-Étienne – Paris Saint-Germain 1-1

Na ruim een kwartier spelen kwam de thuisploeg verrassend op voorsprong door gestuntel in de verdediging bij de Parijzenaars. Idrissa Gueye verloor de bal op de rand van de zestien en zag Romain Hamouma op aangeven van Denis Bouanga de 1-0 tegen de touwen schieten. Heel lang kon de thuisploeg alleen niet genieten van de voorsprong. Een kleine vijf minuten later kreeg Marco Verratti de bal met enige moeite bij Moise Kean, waarna de Italiaan uit de draai voor de gelijkmaker tekende met zijn achtste competitietreffer van het seizoen.

PSG, waar Mitchel Bakker de hele wedstrijd speelde en Xavi Simons de hele wedstrijd op de bank bleef, had de gehele wedstrijd een licht veldoverwicht, maar wist dit niet uit te drukken in grote kansen. Het was de thuisploeg die voor het meeste gevaar zorgde en in de persoon van Bouanga na een uur spelen het doel van Keylor Navas onder vuur nam. De middenvelder zag zijn inzet echter eenvoudig gekeerd worden door de Colombiaanse goalie. Diezelfde Bouanga was niet veel later wederom dicht bij een nieuwe voorsprong voor Saint-Étienne, maar dit keer was het de lat die redding bracht voor de ploeg van Pochettino. PSG ging in het restant van de wedstrijd wel op zoek naar de overwinning, maar die kwam er niet.

Olympique Lyon – RC Lens 3-2

Olympique Lyon, met Depay in de basis, begon sterk aan het duel met Lens. Na zeven minuten spelen werd Maxwel Cornet in kansrijke positie bediend door Lucas Paquetá, maar de Ivoriaan zag zijn inzet rakelings naast het doel gaan. Tien minuten voor de rust werd de ban gebroken door Depay. De Nederlander werd gezien door Tino Kadewere, die slim van de bal afbleef en Depay alleen op doelman Jean-Louis Leda af zag gaan. De aanvoerder faalde niet en schoof de bal met de binnenkant van de voet beheerst in de hoek. Kort na rust zag Lyon de score verdubbeld worden door Lens-verdediger Steven Fortès, die de bal op ongelukkige wijze achter zijn eigen doelman werkte.

Memphis Depay was woensdagavond goud waard voor Olympique Lyon met twee treffers.

Toen Depay niet veel later voor zijn tweede van de avond tekende, leek een monsterscore in zicht. De international van het Nederlands elftal mocht vanaf elf meter aanleggen en faalde niet: 3-0. Lens kwam al snel met een antwoord en bracht via Florian Sotoca de marge terug naar twee. De aanvaller schoot met scherp vanaf de rand van de zestien en zag zijn inzet in de rechterbovenhoek verdwijnen. In de slotfase leek het nog even spannend te worden toen Cheick Doucouré vanaf de rand van de zestien voor de 3-2 zorgde, maar de zege kwam niet meer in gevaar voor Lyon.

Lille OSC – Angers 1-2

Lille had dit seizoen pas eenmaal verloren, maar keek na tien minuten tegen Angers al aan tegen een 0-2 achterstand. Opvallend genoeg kwamen beide treffers van centrumvedediger Romain Thomas. Door het ondermaats uitverdedigen van een corner kreeg Thomas vanbuiten het strafschopgebied een schietkans en hij vond de rechterhoek met een zuivere en harde uithaal. Voorafgaand aan de 0-2 werd Thomas niet lastiggevallen na een corner van Thomas Mangani, waardoor de verdediger kon binnenkoppen. Enkele minuten voor rust vond Lille de aansluiting door een diagonale inzet van Burak Yilmaz vanbinnen het zestienmetergebied. Het bleef in de tweede helft echter bij 1-2, waardoor de Europa League-opponent van Ajax de gedeelde koppositie kwijt is. Sven Botman stond negentig minuten op het veld bij de thuisploeg.