Atlético blameert zich tegen derdedivisionist en ligt uit de Copa del Rey

Woensdag, 6 januari 2021 om 19:51 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:10

Atlético Madrid heeft zich woensdagavond geblameerd in de tweede ronde van de Copa del Rey. De koploper van LaLiga keek tegen derdedivisionist UD Cornèlla al snel tegen een achterstand aan en kwam die tik niet meer te boven: 1-0. Dinsdagavond waren er ook al een aantal verrassingen, toen Getafe werd uitgeschakeld tegen Córdoba CF (1-0) en Celta de Vigo met 5-0 onderuit ging bij UD Ibiza.

De ploeg van trainer Diego Simeone, die aantrad zonder Luis Suárez, Marcos Llorente en doelman Jan Oblak, maar verder op volle oorlogssterkte, keek al vroeg in de wedstrijd tegen een achterstand aan. Javi Jiménez was bij een indraaiende vrije trap van Agus Medina de meest attente, verlengde de bal op fraaie wijze in de verre hoek en liet reservedoelman Miguel San Roman kansloos. Halverwege de eerste helft kwamen de bezoekers met een antwoord via Saúl Níguez, maar de middenvelder zag zijn inzet op het aluminium belanden.

Op slag van rust kreeg Atlético de tweede goede mogelijkheid om de gelijkmaker op het bord te zetten, maar dit keer had Felipe het vizier niet op scherp staan. De Braziliaan zag zijn kopbal rakelings naast het doel van Cornèlla gaan. Atlético had in de eerste helft het overwicht en trok dit na de rust door, toen Lucas Torreira een vrije trap rakelings naast het doel van de derdeklasser zag gaan. Na een uur spelen moesten de Madrilenen verder met tien man nadat Ricard Sánchez zijn tweede gele kaart kreeg. De verdediger ging te stevig door op de uitgekomen Ramón Juan Ramírez en raakte de doelman in zijn gezicht.

Atlético probeerde in de slotfase met de gelijkmaker een verlenging uit het vuur te slepen, maar verder dan enkele speldenprikjes kwam de ploeg van Simeone niet. Vorig seizoen werd Atlético ook al uitgeschakeld door een derdeklasser. Toen was Cultural Leonesa na verlenging met 2-1 te sterk. Aankomend weekend mag Atlético de kater in LaLiga proberen weg te spoelen, als Athletic Club op bezoek komt.