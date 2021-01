Besiktas boekt grootste zege in bijna 20 jaar; nieuwe topscorer Süper Lig

Woensdag, 6 januari 2021 om 19:02 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:05

Besiktas heeft woensdag de koppositie in de Süper Lig opgeëist. De grootmacht uit Istanbul boekte een 6-0 overwinning op Rizespor en gaat daardoor aan kop met 34 punten; nummer twee Gaziantep volgt met 31 punten. Cyle Larin was de grote ster van de avond met vier treffers en mag zich nu met tien doelpunten competitietopscorer noemen. Het is voor Besiktas de grootste overwinning sinds de 0-6 zege op Göztepe in december 2001.

In competitieverband heeft Rizespor sinds februari 2006 niet meer gewonnen bij Besiktas en het werd al gauw duidelijk dat er geen verandering zou komen in die statistiek. Na een halfuur leidde de topclub al met 2-0 en beide doelpunten waren afkomstig van Larin. De Canadees sprintte na achttien minuten tijdens een vlotte aanval richting het strafschopgebied en kon de bal daardoor van dichtbij binnenglijden na een voorzet van Oguzhan Özyakup.

Voorafgaand aan de 2-0 veroverde Besiktas het leer op de eigen helft, waarna Welinton een lange bal vooruit stuurde. Onder druk van Larin kopte verdediger Yassine Meriah de bal te kort terug op doelman Gökhan Akkan, waardoor de aanvaller tussenbeide kon komen en scoorde met een wippertje over de uitgekomen keeper. Özyakup maakte er tien minuten na de rust 3-0 van met een schot in de linkerhoek vanaf de rand van het strafschopgebied.

Elf minuten voor tijd sloeg Larin opnieuw toe en weer kon Meriah zich dat doelpunt deels aanrekenen. De verdediger probeerde de bal af te schermen voor Larin zodat keeper Akkan het leer kon oppikken, maar liet zich fysiek aftroeven. Vervolgens passeerde Larin de doelman en rondde hij beheerst af: 4-0. Zijn laatste wapenfeit volgde kort daarna. Larin maakte er 5-0 van nadat hij de bal oppikte na een slordige breedtepass van Dario Melnjak, op doel afstormde en scoorde. Met een weergaloos afstandsschot bepaalde invaller Ajdin Hasic de eindstand.