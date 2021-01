Xavi Simons mag dromen van debuut na oproep van Pochettino

Woensdag, 6 januari 2021 om 12:59 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:01

Xavi Simons maakt woensdagavond wellicht zijn officiële debuut in de hoofdmacht van Paris Saint-Germain. De pas zeventienjarige middenvelder is door trainer Mauricio Pochettino namelijk opgenomen in de 21-koppige selectie voor de uitwedstrijd tegen Saint-Étienne van woensdagavond. Simons maakte onder de ontslagen Thomas Tuchel al eens deel uit van de wedstrijdselectie van PSG, al leidde dat niet tot speelminuten.

Simons maakte in augustus vorig jaar reeds zijn officieuze debuut namens PSG in een oefenwedstrijd tegen FC Sochaux, toen Tuchel nog de scepter zwaaide bij de grootmacht uit Parijs. Daarna zat de voormalig jeugdspeler van Barcelona nog slechts tweemaal op de bank tijdens een competitiewedstrijd. Met de komst van Pochettino lijken de kans zich te keren voor Simons, die deze week al enkele keren meetrainde met het eerste elftal. Mede hierdoor heeft de Argentijnse coach besloten om hem op te nemen in de selectie voor woensdagavond.

Le groupe parisien pour cet #ASSEPSG ! ?????? — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 6, 2021

Pochettino lijkt sowieso meer aandacht te willen schenken aan de talenten die bij PSG rondlopen, want naast Simons verschenen ook Edouard Michut, Kenny Nagera, El Chadaille Bitshiabu en Soumaula Coulibaly afgelopen maandag op de eerste training van de voormalig manager van Tottenham Hotspur in de Franse hoofdstad. Simons verdedigt sinds afgelopen zomer de kleuren van PSG en zijn contract bij de verliezend Champions League-finalist van afgelopen seizoen loopt nog anderhalf jaar door.

Mitchel Bakker is ook weer van de partij bij PSG. De linksback heeft tot dusver de meeste speelminuten (1099) gemaakt bij PSG in Ligue 1. PSG begint woensdagavond als nummer drie aan de confrontatie met Saint-Étienne. De achterstand op koplopers Olympique Lyon en Lille OSC bedraagt slechts één punt: 36 om 35 punten.