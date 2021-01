Heracles Almelo reageert op interesse in Joshua Zirkzee

Dinsdag, 5 januari 2021 om 21:38 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 22:14

Joshua Zirkzee staat op de nominatie om te vertrekken bij Bayern München. In de Duitse media wordt de aanvaller verrassenderwijs gelinkt aan Heracles Almelo, dat de negentienjarige ex-speler van ADO Den Haag en Feyenoord op huurbasis zou willen overnemen. Het bericht werd in Nederland enigszins gekscherend ontvangen, maar de online nieuwsjaarsreceptie van Heracles bood dinsdagavond nieuwe inzichten.

Technisch directeur Tim Gilissen ontkende de belangstelling voor Zirkzee namelijk niet. De sportbestuurder van de Almelose club sloot niets uit. “Het gaat heel lastig worden en Heracles staat niet vooraan in de rij in de rij van gegadigden”, werd hij door TC Tubantia geciteerd. Gilissen hield zich op de vlakte toen supporters de vraag stelden of er nog nieuwe spelers komen. “Over het algemeen is januari niet de beste maand om spelers te halen, zo is vaak gebleken", zei hij.

“Ik geloof meer in de ontwikkeling van de huidige groep. Daar hebben we alle vertrouwen in.” Trainer Frank Wormuth heeft in Almelo momenteel de beschikking over twee spitsen: Sinan Bakis en Adrián Szöke. De twee spitsen verzorgden in de eerste seizoenshelft samen echter slechts drie doelpunten. Slechts twee clubs waren minder trefzeker dan Heracles, dat vijftien keer scoorde: RKC Waalwijk en ADO maakten dertien treffers.

Naast Heracles worden ook 1.FC Köln en Eintracht Frankfurt als gegadigden voor Zirkzee genoemd. Laatstgenoemde club is momenteel op zoek naar een nieuwe spits, nadat Bas Dost naar Club Brugge vertrokken is. “Hij is een interessante speler, maar beide partijen moeten dichter bij elkaar zien te komen”, zo gaf Eintracht Frankfurt-trainer Adi Hütter te kennen na vragen over Zirkzee.

Er heerst volgens Kicker bij Bayern intern verdeeldheid over Zirkzee. Over het algemeen zou men bij der Rekordmeister meer verwachten van de jonge spits, wat de clubleiding er mede toe zou hebben bewogen om afgelopen zomer Eric Maxim Choupo-Moting aan te trekken als de stand-in van Robert Lewandowski. Door diens aanwezigheid speelde Zirkzee dit seizoen pas vijf wedstrijden in de hoofdmacht, terwijl dit er in de vorige jaargang nog twaalf waren. Het contract van Zirkzee loopt voorlopig nog door tot medio 2023.

Bayern zoekt om die reden naar een oplossing voor Zirkzee in januari. Dat zou een huurperiode kunnen zijn, maar Kicker sluit een definitief vertrek met een terugkoopoptie eveneens niet uit. Zirkzee werd afgelopen halfjaar al nadrukkelijk gelinkt aan een overstap naar de Eredivisie, waar zijn naam toch het meest gelinkt werd aan Feyenoord. De Rotterdammers namen vorige week echter Lucas Pratto op huurbasis over van River Plate en lijken daardoor niet langer op zoek naar een nieuwe spits.