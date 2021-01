Roda JC boekt eerste uitzege in Keuken Kampioen Divisie sinds eind augustus

Maandag, 4 januari 2021 om 20:38 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:56

Roda JC heeft maandagavond voor het eerst sinds 30 augustus (toen 0-4 tegen Jong Ajax) weer een uitwedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie weten te winnen. De ploeg van Jurgen Streppel, die zelf ontbrak omdat hij in quarantaine moest, was met 0-1 te sterk voor de beloftenploeg van AZ. Roda trad in Wijdewormer aan zonder aanvaller Jordy Croux, die ‘ruimte kreeg om een transfer af te ronden.’

Het eerste wapenfeit van de wedstrijd kwam van de thuisploeg, dat via basisdebutant Tijmen Wildeboer het Limburgse doel onder vuur nam. De aanvaller leek een vlotte Alkmaarse aanval te belonen met een doelpunt, maar zag zijn inzet ternauwernood worden gered door doelman Jan Hoekstra. Roda liet voor het eerst van zich horen na een klein half uur spelen. Na een steekpass van Benjamin Bouchouari kon Patrick Pflücke door aan de linkerkant. De Duitse middenvelder had medespelers voor het uitkiezen, maar schoot zelf en zag zijn poging naast het doel van Sem Westerveld gaan.

Westerveld, zoon van oud-doelman Sander Westerveld, maakte maandagavond zijn debuut onder de lat bij Jong AZ. De sluitpost trad na een half uur spelen goed op nadat Bouchouari op aangeven van Thijmen Goppel de openingstreffer op de schoen leek te hebben. De beste mogelijkheid voor rust werd genoteerd door Soulyman Allouch. De aanvaller van AZ creëerde ruimte voor zichzelf, maar zag zijn schot via de onderkant van de lat terug het veld in stuiteren.

Tien minuten na rust pakte de ploeg van Streppel de leiding. Op aangeven van Goppel zette Pflücke met het hoofd de 0-1 op het bord. Even daarvoor had Goppel zelf de paal geraakt nadat hij verdediger Fons Gemmel van AZ te snel af was. AZ probeerde in het restant van de tweede helft een gelijkmaker te forceren en werd gevaarlijk via Des Kunst en Richonell Margaret, maar zag Roda met de overwinning aan de haal gaan. Het betekende de eerste overwinning sinds eind augustus voor de Limburgse formatie. Aan de stand in de Keuken Kampioen Divisie verandert niks. Roda blijft tiende, AZ achttiende.