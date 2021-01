Pelé is het oneens met record van Cristiano Ronaldo en past zijn Instagram aan

Maandag, 4 januari 2021

Cristiano Ronaldo brak zondagavond volgens diverse media het officiële doelpuntenrecord van Pelé. De aanvaller van Juventus tekende tegen Udinese (4-1 zege) voor zijn 758ste doelpunt uit zijn loopbaan voor club én land (exclusief goals als jeugdinternational). Pelé staat volgens het erkende statistiekenbureau Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF) op 757 goals, maar de legendarische oud-spits is het daar zelf niet mee eens.

Pelé heeft maandag een update gegeven aan zijn pagina op Instagram. Daarop is nu te zien dat de tachtigjarige Braziliaan volgens zichzelf 'Leading Goal Scorer of All Time' is met liefst 1.283 doelpunten. Over het aantal doelpunten van Pelé bestaat al veel langer discussie. In de telling die de oud-spits zelf hanteert zijn ook oefenduels meegerekend, soms speciaal georganiseerd tegen nietige tegenstanders om zijn doelpuntenproductie op te kunnen krikken.

Het bepalen van de voetballer met de meeste doelpunten ooit blijft lastig, omdat een aantal spelers actief waren in een tijd dat de statistieken niet nauwkeurig bijgehouden werden. Volgens RSSSF staat Josef Bican, een Oostenrijks-Tsjechische spits die speelde van 1930 tot 1955, met (minimaal) 805 doelpunten bovenaan die lijst. In de telling van RSSSF worden ook de doelpunten die Cristiano Ronaldo maakte als jeugdinternational van Portugal meegerekend; dan staat de Portugees al op 776 goals. Lionel Messi heeft 742 doelpunten achter zijn naam staan en staat zesde.

De topscorers aller tijden volgens RSSSF