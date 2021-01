Kwakman en Kraay lachen om bizarre goal van Cambuur: ‘Legendarisch dit’

Zondag, 3 januari 2021 om 15:33

SC Cambuur leidt na de eerste helft met maar liefst 1-5 tegen FC Eindhoven. Het meest opmerkelijke doelpunt voor rust werd aangetekend door Issa Kallon, die al struikelend de bal achter doelman Ruud Swinkels wist te krijgen. Hans Kraay junior en Kees Kwakman moeten in de studio van ESPN lachen om de beelden van het doelpunt van Kallon.

“Er had moeten staan in de titel: 'Eerste speler van Cambuur die scoort terwijl hij struikelt'. Gelukkig ging hij erna lachen, want ik dacht even dat hij stoer zou weglopen. Ongelofelijk. Eigenlijk een beetje onkunde, hè. Ook een beetje kunstgras. Want hij wil de bal voorgeven”, zo begint Kwakman. Kallon werd weggestuurd door David Sambissa en leek eenmaal in het strafschopgebied een voorzet te willen afleveren, maar struikelde en zag de bal daarna toch in het doel belanden.

Kraay zag dat Swinkels de andere hoek in wilde duiken. “Die snijdt een beetje in, ik snap dat wel. Die dacht: hij gaat hem voorgeven”, antwoordt Kwakman. “Hij loopt met zijn linkerenkel in de mollenklem”, haakt Kraay in bij het zien van de beelden van Kallon. Kwakman: “Legendarisch dit.” Drie doelpunten in de eerste helft werden verzorgd door Robert Mühren, die op lovende geluiden van Kraay (‘wat is het makkelijk bij hem, hè’) en Kwakman (‘hij is zó gretig’) kan rekenen.

Scheidsrechter Erwin Blank kan op minder positieve geluiden rekenen. Mawouna Amevor werd nog voor rust bij een 1-4 stand door de leidsman van het veld gestuurd met een rode kaart, nadat hij Mühren vloerde. De spits van Cambuur stond weliswaar op de rand van het strafschopgebied, maar leek nog niet doorgebroken te zijn. “Wat een schande”, stelt Kraay. “Wat een schandaal is dit. Hij raakt de bal kwijt en haalt hem onderuit, het is een overtreding. Maar er lopen nog een stuk of zes spelers rond de zestien. Je snapt er helemaal, helemaal, helemaal niks van.”

“Het wordt de hoogste tijd dat scheidsrechters ook eens een keer flinke straffen aan hun broek krijgen. Zes wedstrijden schorsing. Ik zou als trainer zeggen: ‘Ben jij wel goed bij je hoofd? Weet je wel waar wij voor spelen?’”, zo gaat Kraay verder. “Die grensrechter moet zeggen dat het geel is, hij heeft er het beste zicht op”, haakt Kwakman in. “De wedstrijd was al gespeeld. Als Cambuur gas geeft, kunnen ze de tien halen.”