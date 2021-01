‘Andrés Guardado staat op het punt om nu al transfer voor 2022 afronden’

Zondag, 3 januari 2021 om 10:32 • Chris Meijer • Laatste update: 10:56

Andrés Guardado staat op het punt om een transfer naar Charlotte FC af te ronden, zo weet AS te melden. Het zal echter nog even duren voor de 34-jarige middenvelder van Real Betis daadwerkelijk aan de slag zal gaan in de Verenigde Staten. Het debuut van Charlotte in de Amerikaanse Major League Soccer is namelijk met een jaar uitgesteld en zal pas begin 2022 gaan plaatsvinden.

Ondanks dat het nog even duurt voordat Charlotte in de MLS actief zal zijn, is men al nadrukkelijk bezig met het vormen van de selectie. Het was eigenlijk de bedoeling dat de vorig jaar opgerichte club komend seizoen al zou instromen in de Amerikaanse competitie, maar het debuut is door de coronapandemie met een jaar uitgesteld. Volgens AS gaat Guardado er desondanks binnen een aantal dagen al uitkomen met Charlotte over een dienstverband.

Guardado heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij graag in de MLS wil spelen. Het contract van de Mexicaanse middenvelder bij Real Betis loopt nog tot de zomer van 2022, maar hij moest dit seizoen mede door verschillende blessures al de nodige wedstrijden aan zich voorbij laten gaan. Guardado speelde dit seizoen voorlopig acht officiële wedstrijden, waarvan zes als basisspeler. Momenteel is hij door een positieve coronatest niet inzetbaar bij Real Betis.

Volgens AS zou Guardado echter willen voorkomen dat hij precies in aanloop naar het WK van 2022, dat tussen november en december van dat jaar gespeeld zal worden, weinig aan spelen toekomt. Om zijn plek in de WK-selectie van Mexico veilig te houden, wil hij nu alvast de weg naar de MLS plaveiden. Guardado begon zijn loopbaan bij Atlas Guadalajara en kwam vervolgens via Deportivo La Coruña, Valencia, Bayer Leverkusen en PSV in 2017 bij Real Betis terecht.