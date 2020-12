Diego Costa neemt per direct afscheid van Atlético Madrid

Dominic Mostert 29 december 2020 • Laatste update: 13:28

Diego Costa verlaat Atlético Madrid per direct, zo meldt de topclub uit LaLiga via de officiële kanalen. Beide partijen hebben een akkoord bereikt over de ontbinding van het contract van de spits, dat nog doorliep tot 30 juni 2021. In de voorbije dagen maakte Diego Costa intern bekend om persoonlijke redenen te willen vertrekken. Daarna hebben de club en de aanvaller een overeenkomst bereikt over de voorwaarden voor de ontbinding van zijn contract.

Vorige week berichtte transferspecialist Fabrizio Romano al dat Diego Costa afstevent op een vertrek in januari of in de zomer, daar hij geen plannen had om zijn contract te verlengen. Door blessureleed en de aanwezigheid van João Félix en Luis Suárez, die samen een aanvalsduo vormen, vertolkt Diego Costa een bijrol in de ploeg van Diego Simeone. De teller staat dit seizoen op zeven optredens in LaLiga, waarvan slechts twee als basisspeler. De Spanjaard miste zes competitiewedstrijden door blessures en scoorde dit seizoen twee keer.

Een transfer in januari is nu aanstaande. Chelsea en clubs uit Brazilië zouden interesse hebben. Mocht het tot een transfer komen, dan wil Simeone een vervanger strikken, omdat wordt gevreesd voor overbelasting bij Suárez. Atlético is de zoektocht naar een opvolger al gestart en naar verluidt staat Arek Milik bovenaan de lijst in het Wanda Metropolitano. De aanvaller is door Napoli dit seizoen niet ingeschreven voor de Serie A en de Champions League, waardoor een transfer in januari onvermijdelijk lijkt. Volgens AS heeft Napoli aan de zaakwaarnemer van Milik laten weten dat zijn cliënt achttien miljoen euro moet kosten.

Maandagavond meldde El Mundo dat Atlético enkele grote clubs buitenspel heeft gezet als het gaat om de toekomst van Diego Costa. De routinier moet naar verluidt een megaboete van 25 miljoen euro betalen als hij aan de slag gaat bij Real Madrid, Barcelona of Sevilla. Atlético Madrid wil Diego Costa dit seizoen ook in de Champions League niet meer tegenkomen. Daarom is ook daar een clausule voor bedacht: als de centrumspits tekent bij een club die nog actief is op het miljardenbal, dan kost hem dat vijf miljoen euro. Als Diego Costa echter naar een club gaat die niet in een van de clausules genoemd is, dan keert Atlético Madrid hem zijn resterende salaris van 3,2 miljoen euro (voor de periode van januari tot juli 2021) uit.