Organisator van feest Neymar treedt na ophef met nieuwe details naar buiten

Dominic Mostert 28 december 2020 • Laatste update: 15:19

Het feest dat Neymar organiseert in zijn villa in Mangaratiba, in de staat Rio de Janeiro, wordt volgens organisator Agência Fábrica niet bezocht door 500 mensen, maar door maximaal 150 gasten. Bovendien worden voorzorgsmaatregelen in acht genomen om de mogelijke verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Neymar kwam vorige week in opspraak toen bekend werd dat hij een grootschalig feest organiseert in de laatste dagen van het jaar.

Volgens eerdere berichtgeving van O Globo vindt het feest plaats sinds vrijdag en eindigt het op 1 januari. Verspreid over de vijf dagen zouden 500 gasten over de vloer komen, maar organisator Agência Fábrica verzekert dat het daadwerkelijke gastenaantal lager ligt. Het bedrijf beweert dat de aanwezige gasten mondkapjes dragen, afstand tot elkaar bewaren en hun handen regelmatig wassen. Bovendien heeft het bedrijf dat het feest organiseert naar eigen zeggen toestemming gekregen van de overheid.

De gastenlijst is door Neymar samengesteld; het is een privéfeest, waar alleen mensen naartoe mogen die persoonlijk door de aanvaller van Paris Saint-Germain zijn uitgenodigd. Volgens de berichtgeving van O Globo heeft Neymar bovendien maatregelen getroffen om geluidsoverlast voor de omwonenden te voorkomen. Om die reden zou hij een omringend huis hebben gehuurd à vijfduizend euro per dag.

De krant schreef dat Neymar geen strikte coronamaatregelen heeft getroffen, maar dat de enige regel een verbod op mobiele telefoons is. Foto’s of video’s van het evenement mogen niet op sociale media verschijnen, klonk het. De organisator verzekert dus dat er wel sprake is van coronamaatregelen. Het feest vindt niet in de villa zelf plaats, maar naar verluidt in een ondergrondse discotheek die hij jaren geleden op hetzelfde terrein liet bouwen. De discotheek is geïnspireerd op uitgaansgelegenheden rondom het strand van la Barceloneta en bestaat uit een dansvloer, bars, een plek voor een DJ en een speelzaal.