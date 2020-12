‘Atlético meldt zich in Londen voor vervanger van geschorste Trippier’

Jeroen van Poppel 25 december 2020 • Laatste update: 12:38

Hoewel Atlético Madrid de megaschorsing van Kieran Trippier aanvecht bij de FIFA, houden de Madrilenen er ernstig rekening mee dat de straf voor de rechtervleugelverdediger blijft staan. Atlético zal zich in dat geval bij Arsenal gaan melden voor een al dan niet tijdelijke vervanger, zo meldt Sky Sports. De Spaanse topclub richt zijn pijlen daarbij op Ainsley Maitland-Niles.

De 23-jarige Maitland-Niles is een gewaardeerde kracht bij Arsenal, maar zit regelmatig op de bank achter eerste keus Héctor Bellerin. Maitland-Niles is dit seizoen bij the Gunners volgens Sky Sports een van de lichtpuntjes bij de teleurstellend presterende club, die vijftiende in de Premier League staat. De drievoudig Engels international speelde dit seizoen in acht van de veertien gespeelde competitieduels mee, waarvan vier keer als basisspeler.

In de zomerse transferperiode was Maitland-Niles al dicht bij een vertrek bij Arsenal. Wolverhampton Wanderers wilde 22 miljoen euro voor de rechtsachter neertellen, maar de Londenaren besloten op het laatste moment om Maitland-Niles te behouden. Met een contract tot medio 2023 heeft Arsenal zeker geen noodzaak om de verdediger in januari te verkopen en waarschijnlijk zal Atlético Madrid dan ook een vergelijkbaar bedrag moeten neertellen om kans te maken.

Trippier werd woensdag door de Engelse voetbalbond bestraft met een schorsing van tien weken voor het overtreden van de gokregels. Atlético Madrid heeft al bekendgemaakt de schorsing aan te vechten bij de FIFA, dat de schorsing over heeft genomen. Als er dan toch een schorsing moet volgen voor Trippier zou die alleen betrekking moet hebben op Engeland, vindt de club. Vooralsnog moet de Engelse rechtsback liefst dertien wedstrijden van Atlético Madrid missen.