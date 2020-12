Kieran Trippier krijgt megaschorsing van twaalf wedstrijden opgelegd

Jeroen van Poppel 23 december 2020 • Laatste update: 15:25

Kieran Trippier heeft een schorsing opgelegd gekregen van tien weken, zo maakt de Engelse voetbalbond (FA) bekend. De rechtsback van Atlético Madrid krijgt die straf vanwege het overtreden van de gokregels in Engeland. Naast de schorsing moet Trippier een boete van ruim 77.000 euro betalen.

De schorsing door de FA wordt door de FIFA overgenomen en geldt daardoor wereldwijd voor alle wedstrijden. Het betekent dat Trippier liefst twaalf wedstrijden van Atlético Madrid aan zich voorbij moet laten gaan. De dertigjarige rechtsback, die vorig jaar overkwam van Tottenham Hotspur, is pas op 7 maart in het thuisduel met Real Madrid weer inzetbaar. Een hard gelag voor trainer Diego Simeone, die Trippier dit seizoen nog geen minuut liet missen in zowel LaLiga als de Champions League.

Trippier heeft volgens de FA regel 'E8 1b)' van het reglement overtreden. Daarin staat: "Wanneer een deelnemer aan een andere persoon informatie verstrekt met betrekking tot voetbal die de deelnemer heeft verkregen op grond van zijn of haar positie in het spel en die niet openbaar is die op dat moment beschikbaar is, zal de deelnemer deze regel overtreden als die informatie door die andere persoon wordt gebruikt voor of in verband met weddenschappen."

Daaruit is af te leiden dat de aanklacht vermoedelijk gaat over de transfer van Trippier van Tottenham naar Atlético Madrid in de zomer van 2019. De vleugelverdediger zou informatie over zijn transfer naar Spanje hebben verstrekt aan derden. Trippier zelf heeft de aantijgingen altijd ontkend. "Ik wil duidelijk maken dat ik als profvoetballer nooit een voetbalgerelateerde weddenschap heb geplaatst, noch financieel voordeel heb gehaald uit weddenschappen van anderen", aldus de Engelsman vorig jaar in de Britse pers.