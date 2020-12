Inter bewaart het wéér voor na rust en boekt zevende zege op rij

Daniel Cabot Kerkdijk 23 december 2020 • Laatste update: 20:41

Internazionale gaat voorlopig aan kop in de Serie A. Het team van Antonio Conte was woensdagavond met minimaal verschil te sterk voor Hellas Verona en dat betekende alweer de zevende competitiezege op rij: 1-2. Inter heeft nu twee punten meer dan stadsgenoot AC Milan, dat woensdagavond in eigen huis tegen Lazio speelt. Hellas zal nog langer op een Serie A-zege op Inter moeten wachten. Sinds de overwinning in 1992 werd thuis en uit liefst vijftien keer verloren en was vier keer een gelijkspel het hoogst haalbare.

De teams van Ivan Juric en Conte waren in de eerste helft aan elkaar gewaagd, mede omdat de kansen op een hand waren te tellen. In de eerste 25 minuten speelde zowel Hellas als Inter bijzonder voorzichtig en uiteindelijk was de eerste kans voor de thuisploeg. Een schot van Federico Dimarco in de korte hoek werd door Samir Handanovic gekeerd.

Inter, met Stefan de Vrij in de basis, kreeg via Lautaro Martinez ook een grote kans op een openingsdoelpunt. Na goed voorbereidend werk van Romelu Lukaku werkte de Argentijn de bal op intelligente wijze op doel, waar Marco Silvestri het leer acrobatisch over de lat werkte. Uit de daaropvolgende corner ging een kopbal van Alessandro Bastoni over het doel.

Oh oh oh... Wat een geklungel achterin bij Inter ??



Hellas Verona profiteert optimaal van de blunders bij Inter: 1-1 ??#ZiggoSport #SerieA #VeronaInter pic.twitter.com/Or9j9vCdST — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 23, 2020

De ploeg van Conte maakte elk van de laatste zeven Serie A-treffers tot woensdag in de tweede helft en zo geschiedde ook in Verona. Na 52 minuten spelen beantwoordde Martinez een voorzet van Achraf Hakimi vanaf rechts met een volley en de bal belandde via de linkerpaal in het doel: 0-1. Een flater van Handanovic bracht Hellas dik tien minuten later echter op gelijke hoogte. De doelman liet een voorzet van Marco Faraoni zomaar los, waarna Luka Ilic de bal van dichtbij kon binnenwerken.

Inter herstelde de voorsprong enkele minuten later. Een hoekschop aan de rechterkant werd kort genomen, waarna Milan Skriniar de bal uit een hoge voorzet van Marcelo Brozovic in de rechterhoek kopte: 1-2. In het restant van de tweede helft kon het duel nog alle kanten op, maar vooral omdat Lukaku liefst drie mogelijkheden onbenut liet. Inter kwam tussendoor goed weg toen een fraaie inzet van Dimarco uit een vrije trap net over het doel ging.