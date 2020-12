Schmidt waarschuwt Ajax, Feyenoord en AZ na ‘echte test’ tegen VVV

Daniel Cabot Kerkdijk 23 december 2020

Roger Schmidt kijkt ernaar uit dat hij zich met PSV in januari mag meten met de Nederlandse top. Na de voorbije vier maanden in de Eredivisie vooral tegen de op papier wat kleinere clubs te hebben gespeeld, staan in de eerste maand van 2021 achtereenvolgens duels met Ajax (10 januari), AZ (13 januari) en Feyenoord (31 januari) op het programma. PSV sloot het kalenderjaar dinsdagavond af met een 4-1 zege op VVV-Venlo en lijkt klaar voor de krachtmetingen van volgende maand.

“We kunnen met een goed gevoel aan deze pauze beginnen. We hebben veel zelfvertrouwen opgedaan. We zijn nog steeds pas net begonnen, we hebben nog twintig competitiewedstrijden te gaan”, vertelde Schmidt in gesprek met FOX Sports in het Philips Stadion. “We zijn blij dat we bij het begin van het nieuwe jaar kunnen spelen tegen sterke tegenstanders. Dan kunnen we zien hoe we ervoor staan, ook qua fitheid. We moeten er dan klaar voor zijn.”

Na de openingsgoal van Jafar Arias in de 22e minuut mocht VVV hopen op een stunt, al maakte Philipp Max dertien minuten later vanaf de strafschopstip de gelijkmaker. In de tweede helft stelde PSV al snel orde op zaken door doelpunten van Olivier Boscagli en Cody Gakpo, waarna invaller Adrian Fein vlak voor tijd de eindstand op het scorebord zette: 4-1.

“Deze wedstrijden zijn nooit makkelijk en al helemaal niet als de tegenstander het eerste doelpunt maakt”, lichtte Schmidt toe. “Het was een echte test. Dat we het daarna met z'n allen goed hebben omgedraaid, is een goed teken. Het was onze vijfde wedstrijd in twaalf dagen, dat mogen we niet vergeten. Het was een heftig schema, de afgelopen vijf maanden. Dan kun je nu niet helemaal fris meer zijn. Het is erg belangrijk om nu even enkele dagen vrijaf te nemen. Het is geen lange pauze die we hebben. Maar het is wel voor het eerst dit seizoen dat de spelers een beetje kunnen relaxen, thuis met hun families.”

Schmidt kreeg bij de NOS vragen over de spelers die hij dit keer noodgedwongen naar de kant had moeten halen. Eerst Mohamed Ihattaren en later ook nog de uitblinkende Max. “Ihattaren heeft een tik gekregen helemaal aan het begin van de wedstrijd, maar het valt wel mee. Een kneuzing, dat is alles... Max was een beetje aangeslagen, maar hij heeft het geweldig gedaan. Hij heeft een doelpunt gemaakt en een assist gegeven. Het was vooral zaak dat hij gezond blijft.”

Schmidt is niet onder de indruk van het programma in het nieuwe jaar. “Ik geloof niet dat januari beslissend is. We zitten nog niet op de helft van de competitie. Het is de bedoeling om op het einde goed te zijn en tot die tijd een zo goed mogelijk uitgangspositie te verkrijgen. In de eerste 14 duels hebben we 33 punten gehaald, dat is gewoon goed. En er is nog ruimte voor verbetering”, waarschuwde de Duitser.

Door de zege komt PSV na veertien wedstrijden in punten gelijk met Ajax, maar de Amsterdammers spelen woensdag nog uit tegen Willem II. Bovendien heeft Ajax een beter doelsaldo (+42 om +21). Op 10 januari, bij de hervatting van het Eredivisie-seizoen, is Ajax tegen PSV de eerste topper van januari.