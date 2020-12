Koeman zorgt met drie centrale verdedigers voor veel vraagtekens

Daniel Cabot Kerkdijk 22 december 2020 • Laatste update: 21:07

Barcelona speelt dinsdagavond met drie centrale verdedigers in de uitwedstrijd tegen laagvlieger Real Valladolid. Op het wedstrijdformulier staan de namen van Ronald Araujo, Óscar Mingueza en Clément Lenglet genoteerd. Het is vooralsnog onduidelijk in welk systeem Barcelona gaat spelen, daar Sergiño Dest en Jordi Alba ook aan het startsignaal verschijnen.

Koeman houdt in Valladolid ook drie gevestigde namen op de bank: voor Sergi Busquets, Antoine Griezmann en Philippe Coutinho is een invalbeurt het hoogst haalbare. Frenkie de Jong en Miralem Pjanic zullen deels de defensieve taken verzorgen en Pedri, Lionel Messi en Martin Braithwaite zullen de aanvallende impulsen voor hun rekening nemen.

Lenglet keert zodoende terug na zijn reserverol in de voorbije twee duels en ook De Jong maakt zijn rentree als basiskracht. De middenvelder kwam wegens fysieke klachten alleen als invaller binnen de lijnen tegen Valencia. Voor Pjanic is het pas zijn tweede basisplaats in LaLiga. Gerard Piqué, Sergi Roberto, Ansu Fati en Ousmane Dembélé ontbreken door blessureleed. Koeman liet Matheus Fernandes om technische redenen achter in Barcelona.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Dest, Araujo, Lenglet, Mingueza, Jordi Alba; Pjanic, De Jong; Pedri, Messi; Braithwaite.