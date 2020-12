De Boer begrijpt uitspraak Pasveer niet: ‘Waarom hoort het zo? Natuurlijk niet’

Jeroen van Poppel 17 december 2020 • Laatste update: 23:38

Remko Pasveer bereikte donderdagavond met Vitesse zonder al te grote problemen de laatste zestien van de TOTO KNVB Beker. De 37-jarige doelman is na afloop van de wedstrijd tegen Willem II (0-2) voor de camera's van FOX Sports met name tevreden over het vertoonde spel van zijn ploeg in de eerste helft. Verder hoopt Pasveer op 'een goede tegenstander' in de achtste finales, wat weer tot verbazing leidt bij analist Ronald de Boer.

"De eerste helft kwamen we er voetballend een paar keer heel goed onderuit, dat is hoe we willen spelen", aldus Pasveer, die zag hoe de opgekomen rechtsback Million Manhoef de score in de twintigste minuut opende namens Vitesse. In de tweede helft viel de beslissing dankzij een doelpunt van Thomas Buitink. "De tweede helft vond ik wat rommelig bij ons. We moeten alleen onze kansen afmaken, dan wordt het iets makkelijker."

Opvallend was dat Pasveer tot de laatste minuut van de wedstrijd achterin wilde opbouwen, zonder de lange bal te spelen. "Of de lange bal niet makkelijker is? Als je zo denkt, verlies je heel vaak de bal. Dan krijg je tweede ballen, duels om niks", vindt de ervaren keeper, die de manier van spelen van Vitesse aantrekkelijk vindt. "Ik vind het een heel leuk spel. Ik houd van op zoek gaan naar oplossingen. Voor mij is het een beetje een puzzelstukje. Met jongens die de bal graag willen hebben is het prettig voetballen."

Vitesse kan in de volgende ronde van de beker stuiten op Ajax, PSV, Feyenoord, AZ, sc Heerenveen, FC Emmen, VVV-Venlo, ADO Den Haag, Heracles Almelo, Fortuna Sittard en vijf teams uit de Keuken Kampioen Divisie. "Als je de beker wil winnen moet je ze allemaal hebben, maar je moet natuurlijk geluk hebben", weet Pasveer. "Uiteindelijk is het het mooist als je goede tegenstanders hebt en dan de beker wint. Of ik hoop op Go Ahead Eagles? Nee, een goede tegenstander en dan laten zien dat we de beste zijn."

Reactie van Ronald de Boer

Presentator Pascal Kamperman reageert op het interview met Pasveer met de dooddoener: "En zo hoort het ook." De Boer is het daar totaal mee oneens. "Waarom hoort het zo? Natuurlijk niet", aldus de oud-international. "Je mag toch ook mazzel hebben, dat is het mooie van bekervoetbal. Ik zou liever gewoon Go Ahead Eagles hebben, hoor. Dan ben je realistisch, dit is een beetje de mensen naar de mond praten (van Pasveer, red.)."