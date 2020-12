Liverpool getipt voor gewild doelwit met prijskaartje van 111 miljoen euro

Als het aan Kevin Philips ligt draagt Aston Villa-aanvoerder Jack Grealish vanaf volgend seizoen het shirt van Liverpool. De oud-speler van onder meer the Villains heeft zijn licht laten schijnen op de revelatie van de Premier League en denkt dat de Engels international goed zou passen bij de huidige voorhoede van de regerend landskampioen. Liverpool zou dan wel van goede huizen moeten komen, aangezien Grealish over een verbeterd contract beschikt dat hem de duurste Brit aller tijden moet maken. Die eer is nu nog toegewezen aan Gareth Bale, die in 2013 voor honderd miljoen euro door Tottenham Hotspur werd verkocht aan Real Madrid.

Grealish werd in de voorbije maanden al met verschillende grote clubs in verband gebracht. Zo zou Manchester City-manager Josep Guardiola gecharmeerd van hem zijn, terwijl in de wandelgangen ook Manchester United en Tottenham Hotspur genoemd werden. De 25-jarige aanvaller ging niet in op de interesse en besloot afgelopen zomer zijn contract bij Aston Villa te verlengen tot de zomer van 2025. “Iets in mij vertelde dat hij nog een jaar zou blijven om te laten zien waar hij Aston Villa naartoe zou kunnen leiden”, vertelt Philips tegen Ladbrokes.

Met een elfde plek op de ranglijst doet Aston Villa het dit seizoen naar behoren in de Premier League. Grealish nam tot dusver vijf doelpunten voor zijn rekening en maakte in augustus zijn debuut voor de Engelse nationale ploeg. “Hij zou in het elftal van Liverpool passen, geen probleem. Er zijn maar aan handvol teams die Grealish kunnen betalen, maar ik zie hem het liefst bij Liverpool. Ik kan me voorstellen dat hij naadloos aansluit bij de voorste drie”, doelt Philips op een samenwerking met Mohamed Salah, Sadio Mané en Roberto Firmino.

Doordat Grealish nog een doorlopend contract heeft, is Aston Villa pas bereid om te praten met andere clubs als ze 111 miljoen euro (100 miljoen pond) willen neerleggen voor de aanvallend ingestelde middenvelder. “Als hij het theatrale een beetje kan bijschaven heeft hij het in zich om een topspeler te worden. Ik denk niet dat Manchester City een goede zet voor hem zou zijn. Ik denk dat Agüero komende zomer gaat vertrekken, terwijl ik het niet zie gebeuren dat er bij Liverpool veel vertrekken. Zij worden alleen maar sterker”, besluit Philips.