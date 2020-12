Eerste thuisgoal Aubameyang sinds juli voorkomt nieuwe blamage Arsenal

Arsenal is er wederom niet in geslaagd om een wedstrijd in de Premier League winnend af te sluiten. De zwalkende formatie van manager Mikel Arteta hield een punt over aan het thuisduel met het sterk presterende Southampton (1-1). The Gunners wonnen op 1 november tegen Manchester United (0-1) voor het laatst een duel in competitieverband. Voormalig Arsenal-aanvaller Theo Walcott tekende voor het enige doelpunt van de bezoekers. In de andere wedstrijden die om 19.00 uur begonnen was Everton met 0-2 te sterk voor Leicester City en versloeg Newcastle United promovendus Leeds United met maar liefst 5-2.

Arsenal - Southampton 1-1

Arteta zag zijn ploeg in de laatste acht Premier League-duels maar liefst zes keer verliezen, waardoor Arsenal was afgezakt naar de bedenkelijke vijftiende plaats. Ook de start van het treffen met Southampton was dramatisch. Walcott, tussen 2006 en 2018 actief in Noord-Londen, brak de ban al in de achttiende minuut. De vleugelaanvaller werd weggestuurd met een steekbal en Walcott verschalkte doelman Bernard Leno vervolgens met een bekeken lob. De Southampton-routinier heeft na 38 doelpunten gemaakt in het Emirates Stadium. Alleen Robin van Persie (46) en Olivier Giroud (40) scoorden nóg vaker in het stadion van Arsenal, dat in 2006 zijn deuren opende. De thuisploeg was niet in staat om in de eerste helft langszij te komen.

Na rust wist Arsenal het net wél te vinden. Een slimme pass van Eddie Nketiah kwam in het strafschopgebied bij Aubameyang terecht, die vervolgens de 1-1 aantekende met een geplaatst schot in de rechterhoek. Het was de eerste competitietreffer van Aubameyang in het Emirates Stadium sinds juli. Er was echter alweer snel tegenslag voor Arsenal. Gabriel Magalhães kreeg na ruim een uur spelen zijn tweede gele, en dus een rode kaart voor een overtreding op de watervlugge Walcott. De thuisclub moest dus verder met tien man. Beide ploegen gingen in de slotfase op zoek naar de winst, maar de 1-1 tussenstand verdween niet meer van het scorebord. Arsenal staat nog steeds vijftiende, terwijl Southampton met een derde plaats knap standhoudt in de top van de Premier League.

Leicester City - Everton 0-2

In de eerste helft waren de hoogtepunten op één hand te tellen, maar een raak schot van Richarlison in de 21e minuut bracht Everton aan de leiding. Kasper Schmeichel baalde zichtbaar, daar hij ogenschijnlijk iets meer had kunnen doen. Tot meer was het team van Carlo Ancelotti niet in staat en dat gold ook voor Leicester, al kopte Jamie Vardy de bal twee minuten na de 0-1 recht in de handen van Robin Olsen. In de tweede helft leunde Everton vooral op de voordelige marge en was het team van Brendan Rodgers niet in staat om Vardy te bereiken. Achttien minuten voor het einde viel de 0-2. Een kopbal van Michael Keane werd gekeerd, Dominic Calvert-Lewin trof de lat en uiteindelijk scoorde Mason Holgate met een volley. Door de zege komt Everton op één punt van the Foxes: 23 om 24.

Richarlison viert de 0-1 met zijn ploeggenoten van Everton.

Leeds United - Newcastle United 5-2

Het treffen op Elland Road was van begin tot het eind zeer vermakelijk. Newcastle United nam de leiding in de 26ste minuut. Een slim balletje van Callum Wilson was een prooi voor Jeff Hendrick, die met een harde knal voor de 0-1 zorgde. Leeds rechtte de rug en in minuut 35 tekende Patrick Bamford voor de 1-1, nadat de bal via de lat bij hem was terechtgekomen. Na een uur spelen was Rodrigo zijn vaste bewaker te snel af, waarna de 2-1 volgde. Een rake kopbal van Ciaran Clark bracht Newcastle op gelijke hoogte. In de slotfase ging het alsnog helemaal mis voor the Magpies door treffers van Stuart Dallas (78ste minuut), Ezgjan Alioski (85ste minuut) en Jack Harrison (88ste minuut). Leeds stijgt met de winst naar plaats dertien, met nu zeventien punten. Newcastle stond voorafgaand aan woensdagavond al op dat aantal.