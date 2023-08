Man met bijna 400 duels voor Arsenal zet een punt achter zijn loopbaan

Vrijdag, 18 augustus 2023 • Bart DHanis

Theo Walcott heeft zijn voetbalschoenen op 34-jarige leeftijd definitief aan de wilgen gehangen, zo heeft hij bekendgemaakt via social media. De Engelse aanvaller zat sinds zijn vertrek bij Southampton vorige maand zonder club en heeft besloten geen avontuur meer aan te gaan. Walcott speelde in totaal 379 Premier League-duels, waarin hij 80 doelpunten maakte en 64 assists gaf. Hij won met Arsenal drie keer de FA Cup en legde twee keer beslag op de Community Shield.

In 2006 werd Walcott opgenomen in de WK-selectie van Engeland. De rechtervleugelaanvaller was destijds pas zeventien jaar oud. In The Overlap een interviewprogramma gepresenteerd door Gary Neville, vertelt hij over zijn carrière die al vroeg begon. “Al sinds ik klein ben, draait mijn leven om voetbal. Ik heb zoveel dingen gemist daardoor. Ik ben klaar om het leven te ontdekken.”

Walcott werd op zijn zestiende door Arsenal weggeplukt bij Southampton. In Londen groeide hij uit tot een vaste kracht in het elftal van Arsène Wenger. Voor the Gunners kwam hij tot bijna vierhonderd duels. Hij scoorde 108 keer en was 80 keer aangever bij een doelpunt. In 2018 verkaste hij voor 22 miljoen euro naar Everton, alvorens hij in 2021 terugkeerde bij jeugdliefde Southampton.