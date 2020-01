Ajax-doelwit is met 20 miljoen euro koopje na jaar van grote doorbraak

De Belgische Jupiler Pro League bracht spelers voort als Vincent Kompany, Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne, die later in hun loopbaan allemaal bij Europese topclubs terechtkwamen. De kans is groot dat Jonathan David op korte termijn in de voetsporen treedt van voornoemde sterren. De aanvaller van AA Gent, die dinsdag zijn twintigste verjaardag vierde, krijgt er steeds meer bewonderaars. Ajax is wederom met David in verband gebracht, terwijl ook Olympique Lyon, FC Porto en Benfica zijn stormachtige ontwikkeling op de voet volgen. Het is echter niet alleen maar rozengeur en maneschijn voor de in New York geboren Canadees, zeker niet op persoonlijk vlak.

Door Rian Rosendaal

Het lijkt inmiddels uitgesloten dat David na de zomerstop nog het shirt van Gent draagt, nu de buitenlandse belangstelling steeds serieuzere vormen begint aan te nemen. Een zomertransfer zou ook wel passen in het nomadenbestaan van de nog zeer jonge aanvaller in Belgische dienst. David zag het levenslicht in New York, maar diens opvoeding vond ergens anders plaats. Drie maanden na zijn geboorte besloten de ouders om te verhuizen naar Port-Au-Prince, de hoofdstad van Haïti. Zes jaar later werd door de familie David gekozen voor een nieuw avontuur, ditmaal met de Canadese hoofdstad Ottawa als standplaats. De loopbaan van de in de Verenigde Staten geboren spits kreeg aldaar gestalte, want bij het plaatselijke Ottawa Gloucester Hornets kwamen de doelpunten met enige regelmaat. Gent twijfelde in 2017 geen moment en liet de 'Canadese diamant' alvast contract tekenen, waarna David een jaar later definitief aansloot bij de Buffalo's. Een scout had hem aan het gewerkt gezien op een video met hoogtepunten, waarna tot actie werd overgegaan.

In de Ghelamco Arena groeide David al snel uit tot een ware publiekslieveling, met maar liefst 5 doelpunten in zijn eerste 110 speelminuten namens de ambitieuze club. Diens officiële debuut was onvergetelijk, met een rake knal tegen Zulte Waregem (1-1) in de toegevoegde tijd. Twee van de in totaal vijf treffers kwamen in de voorronde van de Europa League, al hielp dat Gent niet aan een plaatsbewijs voor het hoofdtoernooi. De beleidsbepalers in Gent aarzelden geen moment en beloonden de jonge goaltjesdief gelijk met een nieuw meerjarig contract, slechts enkele weken na zijn entree op Belgische bodem in augustus 2018. Slechts dertien maanden later besloot het bestuur om de verbintenis opnieuw open te breken, met 30 juni 2023 als nieuwe einddatum van de overeenkomst tussen club en speler. Ajax was enkele maanden daarvoor al in verband gebracht met de Canadese sensatie, evenals Benfica, Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach en SC Freiburg. Ajax had Razvan Marin voor 12,5 miljoen euro overgenomen van Standard Luik en dacht opnieuw aan een deal in België. Een definitieve overgang kwam echter nimmer van de grond.

Het lijkt onwaarschijnlijk dat David na de zomer nog in Gent speelt

Voorzitter Ivan de Witte verklaarde in de winterstop van dit seizoen dat de belangstelling voor David in da afgelopen maanden alleen maar verder was toegenomen. Met daarbij ook de duidelijke mededeling dat de vraagprijs voor David in geen geval onder de twintig miljoen euro komt te liggen. "We zijn er het voorbije jaar in geslaagd om een heel competitieve ploeg te bouwen", zo zei de Gent-preses vorige week woensdag tegen Sporza tijdens het trainingskamp in Spanje. "Op het einde van vorige zomer gaf ik de ploeg zeven op tien, nu zou ik er acht op tien van maken." De Witte vertrouwt er dan ook op dat David en collega-aanvaller Roman Jaremtsjoek sowieso het seizoen afmaken in Gent. "We zijn relatief zeker dat ze zullen blijven." Een bod van twintig miljoen euro of hoger op David kan het clubbestuur echter alsnog doen besluiten om de uitblinker van de hand te doen in de winterperiode, al blijft dat voorlopig toekomstmuziek. "Dan zullen we daar uiteraard over nadenken. Maar eerlijk gezegd: zelfs in dat scenario denk ik dat een transfer in januari niet aan de orde is."

David, die ook kort achter de spitsen kan spelen, staat inmiddels op 27 doelpunten voor Gent, terwijl hij de aangever was bij 14 doelpunten. Hiervoor had de begeerde topschutter 72 wedstrijden nodig. David snapt dat hij door zijn productiviteit in de schijnwerpers staat, maar van borstklopperij is geen enkele sprake. "Mijn rol is doelpunten maken, assists geven en belangrijk zijn voor de ploeg. Dat is gewoon mijn job, dus ik doe dat enkel om de ploeg te helpen. Met topschutter worden of zo ben ik niet bezig", liet David in september optekenen in de Belgische media, nadat zijn contract bij Gent wederom was verlengd. "Het werkt ook gewoon goed met Laurent Depoitre. Tegen Saint-Étienne (3-2 zege in de Europa League, red. ) maakte hij het doelpunt bijna volledig, ik moest het enkel nog afmaken. Ook in Europa ben ik niet bezig met doelpunten maken an sich, maar enkel met punten pakken." Landgenoot Cyle Larin, die zijn brood verdient bij Zulte-Waregem, strooit met complimenten in de richting van David. "Ik ken hem nu al enkele jaren, hij heeft enorm veel talent en is nog steeds maar negentien jaar. Hij gaat een grote carrière tegemoet. Hij is onderdeel van een nieuwe generatie."

Larin is niet de enige met waardering voor de kwaliteiten van de nog jonge en relatief onervaren David. John Herdman, bondscoach van Canada, kwam in december met woorden van gelijke strekking. "Jonathan David is een geweldig rolmodel voor jonge spelers, want nederigheid en talent gaan altijd prima samen." Herdman deed de uitspraak nadat de jonge international door trainers en journalisten was uitgeroepen tot Canadees Voetballer van het Jaar 2019. "Hij is altijd bereid om voor zijn land uit te komen en komt elke keer weer met goede prestaties en doelpunten op de proppen. We zijn er heel trots op dat we kunnen zeggen dat Jonathan een van ons is." David bleef in de verkiezing onder meer Bayern München-talent Alphonso Davies voor. De twaalfvoudig international, elf goals, kwam in 2019 in totaal tot 28 doelpunten voor club en land en voegde zich hiermee in een illuster rijtje. Slechts vijf Canadese spelers wisten ooit in een kalenderjaar de grens van twintig treffers te verbreken. David sloot het afgelopen kalenderjaar af met acht goals, wat hem een Canadees record opleverde. Zes van deze treffers werden gemaakt tijdens de CONCACAF Gold Cup, waardoor hij de Gouden Schoen kreeg uitgereikt als topschutter van het toernooi. Een van zijn drie doelpunten in het duel met Cuba (7-0) werd verkozen tot mooiste Canadese treffer van het jaar, waardoor David wederom een individuele prijs in de wacht sleepte. Al met al een behoorlijk succesvol jaar op sportief gebied.

In de privésfeer kreeg David echter een behoorlijke knauw te verwerken. Begin december ging de gezondheid van zijn moeder in korte tijd heel snel achteruit, waarop de aanvaller van Gent direct terugkeerde richting Canada. Tijdens een tussenstop in Londen kreeg David het vreselijke nieuws te horen dat Rose Grethelle David al was overleden. "Jonathan zal bij zijn vader en zus blijven tot de begrafenis op 14 december. De hele AA Gent-familie wenst Jonathan en zijn familie alle sterkte toe in deze moeilijke periode", zo liet zijn werkgever weten in een verklaring. David miste vanwege het hele gebeurtenis enkele wedstrijden van de nummer drie in de Pro League. Kort voor de Kerstdagen kwam de hard getroffen Canadees met een krachtig statement via Twitter. "Ze zeggen dat God de zwaarste gevechten aan zijn sterkste soldaten geeft. Dit is dus geen einde, alleen een nieuw begin." David toonde tevens zijn dankbaarheid voor de massale steun die hij ontving in de dagen na de dood van zijn moeder. "Aan iedereen die mij berichten heeft gestuurd naar mij, ook diegene die ik niet kon beantwoorden, ik waardeer elk gebaar ten zeerste."

David is uitgegroeid tot de absolute ster van het Canadese voetbal

De gedachten van David zullen door het verlies van zijn moeder waarschijnlijk niet bij een snel vertrek uit Gent zijn. De in Nederland, Duitsland en Frankrijk genoemde goaltjesdief weet echter ook dat een nieuwe werkomgeving in een ander land aanstaande is. David, met 1.77 m niet de grootste spits, denkt dat de Premier League hem wel zou passen. "Maar misschien is het beter om nog een tussenstap te zetten, waar ik kan werken aan mijn lichaam en ervaring kan opdoen", zo hint de revelatie van het Canadese voetbal tegenover Het Laatste Nieuws naar een tussenstop bij bijvoorbeeld Ajax. "Ik mag geen stappen overslaan. Waar ik ooit ook naartoe ga: het moet een club zijn waar ik kan spelen, zodat ik nog kan groeien." Mocht David deze zomer voor Ajax kiezen, dan treedt hij in de voetsporen van Mido. Laatstgenoemde werd in 2001 door de Amsterdamse club weggeplukt uit Gent en vierde in zijn eerste jaar in de Eredivisie gelijk het kampioenschap. Vorig jaar nog deed Ajax ook zaken in Vlaanderen, toen Hassane Bandé voor acht miljoen euro werd opgehaald bij KV Mechelen. David zal binnen afzienbare tijd de eerste grote beslissing in zijn loopbaan als profvoetballer moeten nemen, met Ajax op het vinkentouw.