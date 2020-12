Twente-directeur wijst op deal en vertrouwt erop dat Ajax wegblijft

Danilo maakt normaal gesproken gewoon het seizoen af bij FC Twente. Technisch directeur Jan Streuer verklaart maandag aan TC Tubantia dat het 'zwart op wit' staat dat de Braziliaanse huurling niet tussentijds zal worden teruggehaald door Ajax. Afgelopen weekeinde, na de 4-0 zege op PEC Zwolle, ontstond er commote onder de aanhang van FC Twente na een item van FOX Sports.

Ajax-coach Erik ten Hag wilde niet met honderd procent zekerheid zeggen dat Danilo voorlopig gewoon aan FC Twente verbonden blijft. “Daar hebben we nu nog niet over nagedacht”, zo luidde het antwoord van Ten Hag op de vraag van Hans Kraay junior of een terugkeer van Danilo in januari tot de mogelijkheden behoort. Kraay vroeg vervolgens of deze optie is opgenomen in de huurovereenkomst met FC Twente. “We zijn het seizoen ingegaan met drie spitsen, daar hebben we ook nog andere opties”, reageerde Ten Hag. “Maar ik bedoel echte spitsen. We hebben vertrouwen in die drie spitsen en we zullen zien welk besluit we gaan nemen.” Presentator Jan Joost van Gangelen mengde zich vervolgens ook in de discussie. “Danilo doet het heel goed, maar terughalen in de winter zou gewoon kunnen. Dat heeft Overmars honderd procent zeker afgesproken, zo voelde het wel.”

Danilo is dit seizoen één van de absolute smaakmakers bij FC Twente, dat zondag met 1-3 verloor van AZ. Het enige Twentse doelpunt werd gemaakt door de van Ajax gehuurde aanvaller, die met tien treffers gedeeld topscorer is in de Eredivisie. Danilo deelt de eer met Steven Berghuis (Feyenoord) en Georgios Giakoumakis (VVV-Venlo). FC Twente sluit de eerste seizoenshelft af met wedstrijden tegen VVV (19 december) en Sparta Rotterdam (22 december).

Volgens Streuer kan alleen de gehuurde Halil Dervisoglu tussentijds worden teruggehaald door zijn werkgever Brentford FC. "Dat was een eis van Brentford", verduidelijkt de technisch directeur. "Wij zijn daarmee akkoord gegaan omdat we vlak voor het eind van de transfermarkt zaten en er nog een creatieve speler bij wilden hebben. Wij wilden alleen dan ook de voorwaarde hebben dat wij ook tussentijds tot ontbinding kunnen overgaan." Streuer gaat ervan uit dat Dervisoglu gewoon het seizoen afmaakt in Enschede.