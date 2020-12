Speculatie bij FOX over winterse transfer bij Ajax na interview met Ten Hag

Danilo kent voorlopig een uitstekend seizoen door op huurbasis bij FC Twente, voor wie hij reeds negen treffers aantekende. Hans Kraay junior vraagt zaterdagavond na afloop van de wedstrijd tussen Ajax en PEC Zwolle (4-0) aan trainer Erik ten Hag of een winterse terugkeer van de 21-jarige Braziliaanse spits tot de mogelijkheden behoort. Ten Hag zegt voor de camera van FOX Sports dat de kans klein is, maar sluit niet helemaal uit dat Danilo volgende maand al terugkeert bij Ajax. Het interview met Ten Hag zorgt vervolgens voor discussie in de studio van FOX Sports.

“Daar hebben we nu nog niet over nagedacht”, zo luidt het antwoord van Ten Hag op de vraag of een terugkeer van Danilo in januari tot de mogelijkheden behoort. Kraay vraagt vervolgens of deze optie is opgenomen in de huurovereenkomst met FC Twente. “We zijn het seizoen ingegaan met drie spitsen, daar hebben we ook nog andere opties”, reageert Ten Hag. “Maar ik bedoel echte spitsen. We hebben vertrouwen in die drie spitsen en we zullen zien welk besluit we gaan nemen.”

Ten Hag gebruikte dit seizoen voorlopig Lassina Traoré, Klaas-Jan Huntelaar, Dusan Tadic en Brian Brobbey al eens in de spitspositie. Kraay vraagt aan de oefenmeester of ‘we er van uit mogen gaan dat Danilo het seizoen afmaakt bij Twente’. “Dat zullen we gaan bekijken”, antwoordt Ten Hag. Kraay proeft ‘een maar’ in deze reactie van de trainer van Ajax. “Nee, we hebben drie spitsen. Daar zijn we het seizoen mee ingegaan en ik verwacht geen wijzigingen, maar in het voetbal kan het snel veranderen.”

“Danilo doet het heel goed, maar terughalen in de winter zou gewoon kunnen. Dat heeft Overmars honderd procent zeker afgesproken, zo voelde het wel”, reageert Jan Joost van Gangelen in de studio van FOX Sports. Ten Hag mist momenteel door blessures onder meer Mohammed Kudus, Zakaria Labyad, David Neres en Traoré. “Bij Ajax gaat Ten Hag daar niet over”, zo haakt Kees Jansma in. “Hij mag wel mee praten en zeggen wat hij wil, maar uiteindelijk gaat Overmars daar over. De mens wikt en Overmars beschikt, zo is het natuurlijk. Maar het zou een prima speler zijn om terug te halen, met zoveel geblesseerden en afwezigen.”

“Ik denk dat ik eerder voor een buitenspeler zou gaan”, zo gaat Kees Kwakman verder. “Dan kan je Tadic naar de spits schuiven en op links iets anders neerzetten. Een aankoop of huren, ik weet het niet. Maar Danilo is de makkelijkste optie, als dat kan. Maar ja, ik denk dat ze dat gaan doen. Ze hebben Huntelaar, Traoré, Tadic kan er spelen, Labyad heeft er in de voorbereiding gespeeld en Brobbey zit er nog achter. Zo’n Danilo moet weer in Jong Ajax gaan spelen als Huntelaar en Traoré fit zijn. Je moet hem alleen terug halen als hij gaat voetballen en dat zie ik nu niet gebeuren.”