Bert van Marwijk keert jaar na ontslag weer terug als bondscoach

Bert van Marwijk gaat voor de tweede keer aan de slag als bondscoach van de Verenigde Arabische Emiraten, zo heeft de voetbalbond van dat land maandag bekendgemaakt. In 2019 was hij al de keuzeheer van de Verenigde Arabische Emiraten, maar in december van dat jaar werd de 68-jarige trainer ontslagen vanwege tegenvallende prestaties.

