Bayer Leverkusen en Peter Bosz passeren Bayern en veroveren koppositie

Bayer Leverkusen heeft zondagavond overtuigend gewonnen van TSG Hoffenheim. In eigen huis was de ploeg van trainer Peter Bosz met 4-1 te sterk. Hoffenheim besloot het duel met negen man en mocht uiteindelijk tevreden zijn met het feit dat de uitslag niet nog hoger was uitgevallen. Met de zege profiteert Bayer maximaal van het puntverlies van Bayern München bij 1. FC Union Berlin (1-1), waardoor de ploeg van Bosz aan de leiding gaat in de Bundesliga.

Hoffenheim had na vijftien seconden spelen op voorsprong moeten komen, maar Florian Grillitsch verzuimde vanaf de vijfmeterlijn een voorzet van Andrej Kramaric binnen te knikken. Vervolgens nam Bayer, dat zich afgelopen donderdag als groepswinnaar in de Europa League doorging, het heft in handen. In de derde minuut nam Leon Bailey zelf een korte hoekschop, waarna hij de bal op de hoek van het zestienmetergebied terugkreeg en met een verwoestend schot in de verre kruising raak schoot: 1-0.

Het was eenrichtingsverkeer richting het doel van Hoffenheim, al bleven echte grote kansen uit. Halverwege de eerste helft werd de aanvalslust van Bayer Leverkusen alsnog beloond. Bailey doorzag een te zachte terugspeelbal van Kramaric op zijn doelman, waarna de Jamaicaan het leer onderschepte en Oliver Baumann succesvol passeerde: 2-0. Op slag van rust dacht Leverkusen ook nog een derde treffer te maken. Baumann had echter een prachtige redding in huis op de inzet van Florian Wirtz.

De bezoekers schoten na de rust goed uit de startblokken en het was Christoph Baumgartner die zijn ploeg terug in de wedstrijd bracht. De middenvelder kreeg aan de linkerkant van het veld de bal, waarna hij richting het strafschopgebied dribbelde en vanaf circa 25 meter met een hard schot de 2-1 binnenwerkte. Na de aansluitingstreffer stelde die Werkself vrijwel direct orde op zaken. Nadat Wirtz werd aangespeeld in de zestien en zijn directe tegenstander omspeelde, vergrootte hij met een subtiele stiftbal de marge: 3-1.

Na 65 minuten spelen kwam de overwinning binnen handbereik voor Leverkusen, nadat Grillitsch zijn tweede gele prent van de wedstrijd kreeg. Tien minuten voor tijd kwam Hoffenheim zelfs met negen man te staan toen ook Stefan Posch voor de tweede keer op de bon geslingerd werd. Uiteindelijk wist Lucas Alario zijn ploeg in blessuretijd vanaf elf meter ook nog de 4-1 te bezorgen. Bayer heeft na elf speeldagen een punt meer dan Bayern en RB Leipzig.