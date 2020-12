Klaas-Jan Huntelaar laat deur op een kier als ex-club voorbijkomt

Na de winst PEC Zwolle, waarin Klaas-Jan Huntelaar zijn 150ste Eredivisie-doelpunt maakte, vertelde Klaas-Jan Huntelaar aan tal van media dat hij aan het einde van het seizoen wil stoppen. De 37-jarige aanvaller van Ajax voegde daar in gesprek met de NOS nog wel een kleine nuance aan toe. “Dus niet bijvoorbeeld naar sc Heerenveen of De Graafschap? Dat zou toch ook mooi zijn?”, vroeg verslaggever Frank Snoeks zich af.

Huntelaar zocht enkele seconden naar een antwoord. “Dat zou zeker mooi zijn. Het zijn twee heel mooie clubs”, vertelde de aanvaller over zijn ex-werkgevers. “Bij De Graafschap heb ik heel lang in de jeugd gespeeld. Misschien dat dat nog verleidelijk is.” Snoeks: “Ze kunnen je bellen?” Huntelaar: “Mja, ik hint meer op stoppen in eerste instantie, maar je weet het nooit”, erkende de Oranje-international in ruste. “Je ziet het aan Arjen Robben.”

Huntelaar stopt na dit seizoen bij Ajax: 'Maar als het aan hen ligt, stop ik nooit'

“Na een jaar thuiszitten wilde Arjen graag weer voetballen. Het blijft altijd trekken.” Snoeks wees erop dat Robben in zijn eerste half jaar sinds zijn rentree met de nodige fysieke ongemakken kampt: “Dan kun je beter blijven voetballen.” Huntelaar: ‘Dat zeker. Je kan beter in een ritme blijven dan dat je daarna weer moet opstarten. Ik zit nu meer te denken aan stoppen dan aan doorvoetballen, maar wie weet. We gaan het zien. Je moet er goed over nadenken.”

Huntelaar doorliep tussen 1994 en 2000 de jeugdopleiding van De Graafschap en vertrok vervolgens naar PSV, waar hij ook in de jeugd uitblink en vervolgens in november 2002 zijn debuut in de hoofdmacht maakte. Het bleek uiteindelijk zijn enige wedstrijd te zijn, daar hij in de tweede seizoenshelft aan De Graafschap werd uitgeleend en een seizoen later aan AGOVV Apeldoorn. Huntelaar droeg daarna de tenues van sc Heerenveen, Ajax, Real Madrid, AC Milan en Schalke 04 om de schouders.

Huntelaar kwam in zijn profloopbaan tot 360 doelpunten in 639 duels in alle competities. De aanvaller kwam tot tien prijzen: een landstitel, drie KNVB Bekers en driemaal de Johan Cruijff Schaal met Ajax, de DFB Pokal en de DFL-Supercup met Schalke 04 en de winst van het EK Onder-21 met Jong Oranje. De 76-voudig international, goed voor 42 doelpunten, werd tweemaal topscorer van de Eredivisie en eenmaal van de Bundesliga.