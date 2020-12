‘Ik denk dat hij het dichtst bij het niveau van Cristiano Ronaldo komt’

Ze speelden slechts één seizoen samen bij Manchester United, maar in dat seizoen heeft Cristiano Ronaldo een onuitwisbare indruk achtergelaten op Dimitar Berbatov. De Bulgaarse aanvaller roemt de Portugees om zijn professionaliteit, gedrevenheid en drang om altijd te willen trainen en winnen. In het seizoen 2008/2009 droegen beide spelers het shirt van Manchester United en dat zal Berbatov nog lang bijblijven. “Hij dronk nooit en dat tekende hem in alles. Hij was altijd volledig gefocust en professioneel”, vertelt Berbatov in gesprek met Betfair.

Ronaldo liet deze week andermaal van zich spreken door in de Champions League-wedstrijd tegen Barcelona (0-3) twee van de drie treffers voor zijn rekening te nemen namens Juventus. “We komen er pas achter met welke grootheden we te maken hadden als ze stoppen met voetballen”, doelt Berbatov op Ronaldo en Lionel Messi. “Ronaldo wil altijd winnen. Ik ben benieuwd of er in de toekomst spelers zijn met dezelfde drive om altijd te willen winnen. Ik denk dat Kylian Mbappé het dichtst bij zijn niveau komt. Hij heeft een grote toekomst voor zich.”

MESSI VS. RONALDO: Duizelingwekkende loopbanen en pure rivaliteit

Berbatov verwonderde zich over de manier waarop Ronaldo zich presenteerde in tijdens hun gezamenlijke tijd in Engeland. Zowel tijdens wedstrijden als op trainingsdagen was Ronaldo met zichzelf bezig. “Hij trainde zo hard dat hij vastbesloten was om beter te zijn dan de rest. Ik kan me niet herinneren dat hij ooit te laat kwam voor een training. Vóór die tijd dook hij de sportschool in en na die tijd bleef hij extra trainen op het afwerken of ging hij zwemmen. Je kon aan zijn trainingsschema zien hoe competitief hij was.”

Ronaldo was in die tijd niet de enige speler die voor de nodige strijd zorgde bij Manchester United. Spelers als Nemanja Vidic, Rio Ferdinand en Paul Scholes trokken de kar, net als Edwin van der Sar en Ryan Giggs. Het waren de gloriejaren van United onder leiding van Sir Alex Ferguson. “Op de training was het net oorlog soms. Heel veel spelers haatten het om te verliezen en waren vastberaden om alles te winnen. Het was een geweldige omgeving om in te spelen. Ik herinner me nog een kerstfeest, waarbij Ronaldo geen druppel alcohol dronk. Hij was altijd volledig gefocust en professioneel”, zo besluit Berbatov zijn lofzang op de huidige aanvaller van Juventus.