De Roon komt met humoristische post: ‘Als Ajacied vind ik dit wel weer leuk’

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun (privé)leven. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Marten de Roon beleefde woensdagavond een mooie avond met Atalanta. Dankzij de 0-1 overwinning op Ajax is de club uit de Serie A verzekerd van een plek in de achtste finale van de Champions League. De middenvelder van Atalanta lijkt te beseffen hoe de overwinning in Nederland gevoeld wordt. "Ik dacht dat ik net populair aan het worden was in Nederland...", schrijft De Roon met een knipoog op Instagram, met een foto van een juichend Atalanta na het doelpunt van Luis Muriel. Op de post wordt ook door Nederlanders positief gereageerd. "Ik als Ajacied vind dit dan wel weer leuk", luidt een van de reacties. En: "Als Feyenoord-fan kan ik zeggen: dat ben je!"