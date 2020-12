Groot vraagteken bij Atalanta in aanloop naar beslissend duel met Ajax

Het is nog maar de vraag of Atalanta woensdag in het Champions League-duel met Ajax kan beschikken over Robin Gosens, zo meldt La Gazzetta dello Sport. De vleugelverdediger onderging afgelopen weekend meerdere coronatests en bleek zondag vals positief, maar om af te kunnen reizen naar Amsterdam heeft de Duitser een certificaat nodig van de Italiaanse autoriteiten. Is deze niet op tijd binnen, dan speelt Gosens niet tegen Ajax.

Gosens werd zaterdag positief getest op het coronavirus en onderging zondag een nieuwe test. Daaruit bleek dat de Duits international vals positief was. Dat betekent dat de test positief is, terwijl je niet besmet bent met het coronavirus. En dus heeft Gosens een certificaat nodig om aan te tonen dat hij negatief is en geen gevaar vormt voor ploeggenoten en tegenstander. Zonder goedkeuring heeft Gosens geen toestemming om af te reizen voor het belangrijke duel met Ajax.

Atalanta kreeg relatief goed nieuws te horen met de afgelasting van het competitieduel met Udinese van zondag. Hevige regenval was voor de Italiaanse voetbalbond voldoende om een streep door het duel te zetten en dat betekende een extra rustmoment in aanloop naar het duel met Ajax. Het eventueel wegvallen van Gosens zou echter een flinke aderlating zijn voor de nummer negen uit de Serie A. Gosens, die opvalt door zijn aanvallende intenties, geldt als een vaste waarde binnen het elftal van Gian Piero Gasperini en hij speelde zich in de Duitse nationale ploeg.

Ajax moet woensdagavond winnen om een plek in de volgende ronde veilig te stellen. Liverpool heeft zich reeds geplaatst voor de knock out-fase en neemt Ajax of Atalanta mee naar de laatste 32. Ajax staat met zeven punten uit vijf duels op de derde plaats, terwijl Atalanta één punt meer heeft en de tweede plaats inneemt. Een gelijkspel of een overwinning volstaat voor de Italianen, die vorig jaar voor het eerst deelnamen aan de Champions League. Uiteindelijk bleek Paris Saint-Germain in de kwartfinales te sterk.