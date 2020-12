PSG heeft er genoeg van en verscheurt contract na zoveelste rel

Jesé Rodríguez is niet langer speler van Paris Saint-Germain. De Franse topclub meldt zondag namelijk dat het tot medio 2021 lopende contract van van de 27-jarige met wederzijds goedvinden per direct is ontbonden. Over de reden van de breuk worden geen mededelingen gedaan door PSG, al lijkt een recent incident rondom Rodríguez de druppel te zijn voor de clubleiding van de Fransen.

De Spanjaard werd onlangs gespot op een feest waar de regels wat betreft social distancing duidelijk niet in acht werden genomen. Afgelopen week kwam Rodríguez wederom slecht in het nieuws in Frankrijk. De aanvaller zou Aurah Ruíz, de vrouw met wie hij een kind heeft, hebben bedrogen. Het tweetal ging in 2018 uit elkaar, maar het contact leek de laatste tijd weer een stuk beter te zijn. Desondanks kwam in de Franse media naar buiten dat Rodríguez zijn partner heeft bedrogen met het bekende model Rocío Amar, nota bene een bekende van Ruíz.

Rodríguez meldde zich donderdag telefonisch in het televisieprogramma La Casa Fuerte, een realityshow met Ruíz als één van de deelnemers, om haar succes te wensen. In het gesprek werden tevens de problemen in de relationele sfeer besproken. PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaifi was al langer zeer ontevreden over de uitspattingen van Rodríguez en één en ander heeft er nu toe geleid dat de aanvaller niet langer contractspeler is bij PSG.

Le Parisien wist vrijdag al te melden dat het huwelijk tussen PSG en Rodríguez al zo goed als voorbij was. De reservespeler, die in Parijs maandelijks 420.000 euro opstreek, had al toestemming gekregen om in thuisland Spanje te blijven. Rodríguez, in 2016 voor 25 miljoen euro overgenomen van Real Madrid, werd viermaal verhuurd in de afgelopen jaren: aan Las Palmas, Stoke City, Real Betis en Sporting Portugal. Namens PSG kwam hij tot slechts achttien wedstrijden (twee doelpunten) in de afgelopen jaren.