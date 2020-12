‘Als je ziet wat voor trap hij heeft, denk ik wel dat hij bij Ajax zou passen'

Voor Jeffrey de Lange wacht zaterdagavond een weerzien met Ajax. De 22-jarige doelman speelde tussen 2006 en 2017 voor de Amsterdammers, maar is tegenwoordig de stand-in van Joël Drommel bij FC Twente. Drommel werd onlangs door Hans Kraay junior genoemd als de opvolger van André Onana bij Ajax en De Lange denkt dat de huidige doelman van FC Twente daar goed genoeg voor is, zo vertelt hij in gesprek met Ajax Showtime.

“Sinds ik hier ben is Joël mijn beste vriend. Aan de ene kant wil je zelf natuurlijk spelen, aan de andere kant heb je een goede relatie. Maar voor Joël is het op een gegeven moment ook goed om te gaan. Dat is alleen maar beter, dat hij een stap omhoog zet. Of ik dan eerste keeper word? Daar hebben we nog niet over gesproken. Zelf denk ik dat ik er klaar voor zou zijn. Of Twente daar straks ook in gelooft, moet ik dit seizoen laten zien”, vertelt De Lange, die vervolgens de vraag krijgt of Drommel goed genoeg is voor Ajax.

Naam van Nederlandse opvolger voor Onana genoemd bij FOX Sports

Volgens Hans Kraay junior speelt de toekomstige doelman van Ajax al in de Eredivisie. Lees artikel

“Ja, ik denk het wel. Ik weet wat Ajax verlangt van een keeper. Als je ziet wat voor trap Joël heeft, wat voor meevoetballende kwaliteiten... Ik denk wel dat Joël bij Ajax zou passen, ja”, antwoordt de tweede doelman van FC Twente. De Lange heeft overigens ook nog altijd contact met Onana, die hij nog kent uit zijn tijd bij Ajax. “Ik kijk nog bijna elke wedstrijd van Ajax. En dan kijk ik vaak naar André. Bij Ajax heb ik toentertijd wel eens getraind met hem. Het viel mij toen al op dat hij zo zelfverzekerd was.”

“Hij wist wat hij kon, dat straalde hij uit. Dat heeft mij altijd gegrepen. Het is echt prachtig om te zien hoe hij er nu staat. Ik heb hem toevallig net nog een berichtje gestuurd. Of hij er klaar voor was. Hij is er klaar voor, zei hij. Na de wedstrijd gaan we misschien onze shirtjes ruilen”, gaat De Lange verder. Hij verwelkomde afgelopen zomer met ex-Ajacied Václav Cerny een oude bekende bij FC Twente. “Ik kende Vaclav al heel goed, al sinds mijn dertiende. Het voelde goed om hem weer te zien. Ik ben ook bijna dagelijks met hem. We hebben bijna precies hetzelfde hondje, dus we zijn daardoor vaak samen.”