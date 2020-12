Martins Indi: ‘Ik ging juichen om invloed uit te oefenen op de scheids’

AZ speelde donderdagavond in de Europa League gelijk in eigen huis tegen Napoli (1-1). Na afloop gaf Gennaro Gatusso toe dat AZ de kans op meer had laten liggen en ook Arne Slot was van mening dat de Alkmaarders meer uit de eerste vijf duels hadden kunnen halen. In gesprek met verslaggever Justus Dingemanse van Voetbalzone lieten de coach en doelpuntenmaker Bruno Martins Indi hun licht schijnen over het duel en de kansen op overwintering in Europa.

Bekijk de video hieronder of blijf op de hoogte en abonneer op ons YouTube-kanaal!