Modric en Mandzukic shockeerden Ajax: ‘Ik zag Suárez amper staan’

Dinamo Zagreb kan zich donderdagavond in de uitwedstrijd tegen Feyenoord verzekeren van een plek in de zestiende finales van de Europa League. De regerend kampioen van Kroatië heeft aan een punt genoeg om zeker te zijn van plaats in de top twee van Groep K. In de aanloop naar de wedstrijd staat de Kroatische krant 24sata stil bij de positieve ervaringen van Dinamo Zagreb op Nederlandse bodem: de club boekte in 1998 en 2007 memorabele overwinningen op bezoek bij Ajax.

Supporters van Ajax zullen met weinig plezier terugdenken aan het tweeluik met Dinamo Zagreb in de eerste ronde van het UEFA Cup-seizoen 2007/08. Ajax won op 20 september 2007 met 0-1 in Kroatië dankzij een doelpunt van Dennis Rommedahl en was de grote favoriet om door te gaan, maar twee weken later eindigde het weerzien door een doelpunt van Luka Modric uit een controversiële strafschop in 0-1 voor Dinamo Zagreb. Er moest een verlenging aan te pas komen, waarin beide ploegen tweemaal scoorden: Mario Mandzukic maakte er 0-2 en 0-3 van, waarna Klaas-Jan Huntelaar de schade terugbracht tot 1-3 en 2-3. Op basis van uitdoelpunten stootte Dinamo Zagreb door en was het Europese avontuur van Ajax al na één ronde beëindigd.

Modric was, op 22-jarige leeftijd, de aanvoerder dan Dinamo Zagreb. Een jaar later vertrok hij naar Tottenham Hotspur en vervolgens groeide hij uit tot wereldster. Mandzukic was pas 21 en was net voor 1,2 miljoen euro overgenomen van NK Marsonia, toen actief in de tweede divisie van Kroatië. Zijn optreden tegen Ajax was een van zijn eerste grote wapenfeiten op het hoogste niveau. Wie ook een basisplaats had, was de destijds 22-jarige Gordon Schildenfeld. De verdediger zou na dat seizoen vertrekken naar Besiktas, speelde later voor clubs als Sturm Graz, Eintracht Frankfurt, Dynamo Moskou, PAOK Saloniki en Panathinaikos, keerde in 2015 terug bij Dinamo Zagreb en speelt sinds 2017 op Cyprus voor Anorthosis Famagusta.

Hoewel Schildenfeld dus in veel verschillende landen en competities actief was, geldt de uitwedstrijd tegen Ajax als een van zijn beste herinneringen. "Het is mijn favoriete overwinning uit mijn carrière. Af en toe bekijk ik de doelpunten uit die wedstrijden terug. Die avond in Amsterdam en de ontvangst die wij kregen in Zagreb zal ik nooit vergeten", blikt de 29-voudig international van Kroatië terug. Hij weet nog goed wie de hoofdrolspelers waren voor Dinamo Zagreb. "Die twee lieten toen al zien grote spelers te zullen worden", doelt Schildenfeld op Modric en Mandzukic. "Hoe het voor mij was om Luis Suárez en Klaas-Jan Huntelaar te verdedigen? Om eerlijk te zijn raasden we over het veld in die wedstrijd. Ik kreeg niet echt het idee dat er zulke goede spelers naast me stonden."

De opstelling van Ajax in de thuiswedstrijd tegen Dinamo Zagreb (2-3 n.v.)

Elf jaar eerder was Dinamo Zagreb ook al triomfantelijk in Amsterdam. In de groepsfase van de Champions League werd het voor eigen publiek 0-0, waarna Dinamo Zagreb op 25 november 1998 met 0-1 won in Nederland. Dinamo Zagreb eindigde als tweede in de poule, achter Olympiacos, maar behoorde niet tot de beste nummers twee en stootte daarom niet door. Ajax eindigde onderaan, al verzamelde het slechts één punt minder dan Dinamo Zagreb. De beslissing in Amsterdam viel door een doelpunt van Josip Simic, halverwege de tweede helft. 48.000 toeschouwers in de toenmalige Johan Cruijff ArenA wisten niet wat ze zagen, zo memoreert voormalig verdediger Goran Juric.

"Het was een bizarre en onvergetelijke avond. Ze onderschatten ons zó ontzettend. Niet alleen de Nederlanders: niemand geloofde dat wij daar iets konden bewerkstelligen. En wij kregen de ArenA stil", weet Juric nog. Tomislav Rukavina, de toenmalige rechtsback van Dinamo Zagreb, bewaart ook mooie herinneringen aan de wedstrijd. Ajax gold destijds als Europese grootmacht - twee jaar eerder stond de club nog in de finale van de Champions League - maar had volgens Rukavina niets te vertellen in eigen huis. "Als enorme underdog gaven we ze voetballes. Ajax was geschokt door de nederlaag, maar ook door wat wij lieten zien op het veld. Ze konden er niets tegen beginnen."