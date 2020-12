Ajax, Feyenoord en PSV juichen: ‘Dit is goed voor de Eredivisie’

Engelse profclubs mogen na de Brexit geen buitenlandse jeugdspelers onder de achttien jaar aantrekken, zo besloten de FA, de Premier League en de English Football League (EFL) afgelopen week. Ook hebben buitenlandse spelers na 31 december een werkvergunning nodig om actief te zijn in onder meer de Premier League. In de afgelopen tien jaar vertrokken bijna zestig tienervoetballers uit Nederland naar het buitenland, waarvan het merendeel naar Engeland. Voor velen bleek de stap achteraf te groot.

“Als we spelers niet meer op jonge leeftijd kwijtraken aan clubs in Engeland, geeft dit onze opleidingen op korte termijn meer lucht. En dat is prettig”, erkent algemeen directeur Toon Gerbrands van PSV in het Algemeen Dagblad. Met name de traditionele top drie zag in de voorbije tien jaar tal van talenten na hun zestiende verjaardag naar Engeland vertrekken. Nathan Aké, een jeugdproduct van Feyenoord, is echter een van de weinige voetballers die vrij jong naar Engeland vertrok en daar vervolgens ook slaagde. Hij bouwde zijn loopbaan gestaag op bij Chelsea en Bournemouth en speelt nu voor Manchester City.

“Dit is een heel positieve ontwikkeling. Het is goed voor onze opleidingen. Goed voor onze clubs. En dus ook goed voor de Eredivisie”, beaamt KNVB-directeur Eric Gudde. Ook in Engeland zelf klonk al langer kritiek op het aankoopbeleid van de clubs uit de Premier League, die buitenlandse spelers op jonge leeftijd aantrekken om ze daarna op huurbasis onder te brengen bij andere clubs. Zo huurt Vitesse al verschillende jaren enkele jonge spelers van Chelsea.

“Zoals in Engeland de Engelse talenten meer perspectief krijgen bij hun clubs, zul je in Nederland zien dat de grootste talenten langer bij hún clubs blijven. Niet alleen bij de top drie, maar overal”, vervolgt Gudde. Ook voor clubs als Willem II zijn er indirecte gevolgen. Gemiddeld raakt de Tilburgse club jaarlijks twee jeugdspelers kwijt aan de top drie. “Als de grote Nederlandse clubs hun toptalenten niet meer op jonge leeftijd naar Engeland zien gaan, hoeven wij onze beste jeugdspelers niet meer zo snel af te staan aan Ajax, Feyenoord of PSV”, laat technisch directeur Joris Mathijsen op zijn beurt weten.

“Voor ons heeft de brexit daarom twee belangrijke voordelen: we kunnen talenten langer houden. En uiteindelijk een veel hogere transfersom voor ze ontvangen. In die zin is de brexit een zegen.” De Engelse profclubs mogen vanaf volgend jaar ook maximaal drie buitenlandse spelers onder de 21 jaar aantrekken in de transferwindow in januari. Op jaarbasis mogen dat er maximaal zes zijn.

Gerbrands denkt dat de Engelse clubs allerlei creatieve oplossingen zullen gaan bedenken om tóch de rechten van jonge buitenlandse talenten in handen te krijgen. Zo behoort het Belgische Lommel inmiddels ook tot de keten van de Manchester City Group. Het vertrek van het VK uit de Europese Unie betekent dat de Engelse profclubs straks een werkvergunning moeten aanvragen als zij een buitenlandse speler willen contracteren. Het verstrekken van de werkvergunning werkt volgens een puntensysteem op basis van het aantal interlands, de status van de verkopende club en het aantal duels dat de speler in kwestie voor de club speelde. Spelers die net niet genoeg punten behalen kunnen wel een uitzondering krijgen.