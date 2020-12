Dortmund zeker van overwintering; trefzekere Lang wint met Club Brugge

Borussia Dortmund en Lazio hebben elkaar woensdagavond in evenwicht gehouden in de Champions League. In het Signal Iduna Park eindigde het duel tussen de nummer één en twee van Groep F in 1-1 en dus zijn de Duitsers zeker van de achtste finales. In het andere groepsduel deed Club Brugge in eigen huis goede zaken tegen Zenit Sint-Petersburg. Mede dankzij een goal van Noa Lang met 3-0 gewonnen. Club Brugge moet volgende week in Rome winnen om in de Champions League te overwinteren: zeven om negen punten.

Borussia Dortmund - Lazio 1-1

Na een rustige openingsfase van beide kanten werden er vanaf de twintigste minuut over en weer mogelijkheden gecreëerd. Het was Lazio dat de eerste kans op de openingstreffer kreeg, maar Lukasz Piszczek voorkwam met een uiterste krachtinspanning dat Joaquín Correa van dichtbij binnen kon schieten. Enkele minuten later waren het opnieuw de bezoekers die een grote kans op de openingstreffer kregen. Correa zette Francesco Acerbi aan de rechterkant van het vijfmetergebied vrij voor de doelman; de verdediger kon de mogelijkheid echter geen goed vervolg geven en schoot voorlangs.

Na een half uur spelen kreeg Dortmund, dat zonder de geblesseerde Erling Braut Haaland aantrad, de eerste grote kans. Eerst zag Thorgan Hazard zijn inzet gekeerd worden door José Manuel Reina, waarna Marco Reus uit de rebound op een haar na het doel miste. De teams leken met een gelijke tussenstand de eerste helft te besluiten, maar op slag van rust nam de thuisploeg toch nog de leiding. Een slechte uittrap van Reina werd op het middenveld opgepakt door Dortmund, waarna de Duitsers razendsnel combineerden richting het strafschopgebied. Daar stond Raphaël Guerreiro op de juiste plek om de steekpass te ontvangen en zijn team virtueel naar groepswinst te schieten: 1-0.

Een kwartier na rust kreeg de tot dan toe onzichtbare Ciro Immobile een goede schietkans vanaf de rand van het zestienmetergebied, maar Roman Burki stond goed gepositioneerd om de bal uit de hoek te duiken. Na 65 minuten spelen kreeg Lazio een buitenkans op de gelijkmaker, nadat scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz zich makkelijk liet overtuigen om een penalty toe te kennen. De VAR greep niet en Immobile pakte het cadeau vanaf elf meter dankbaar uit: 1-1. Er volgden nog enkele mogelijkheden, maar er vielen geen doelpunten meer.

Club Brugge - Zenit Sint-Petersburg 3-0

De nummer drie en vier uit Groep F begonnen terughoudend aan de confrontatie. Na een klein half uur dacht Zenit op voorsprong te komen via Sardar Azmoun, maar de spits zag zijn treffer afgekeurd worden vanwege buitenspel. In de 33e minuut was het aan de andere kant wel raak. Een slecht verwerkte bal van Zenit belandde ter hoogte van de penaltystip voor de voeten van Charles De Ketelaere, die niet twijfelde en succesvol uithaalde: 1-0.

Ruim tien minuten na rust verdubbelden de Belgen hun voorsprong. De maker van het eerste doelpunt werd in de zestien op zijn tenen getrapt, waarna de scheidsrechter naar de stip wees. Hans Vanaken nam zijn verantwoordelijkheid en schoot de strafschop overtuigend binnen: 2-0. Vervolgens was het Lang die het duel definitief in het slot gooide. De ex-Ajacied ontving op de rand van het vijfmetergebied de bal en schoot overtuigend de 3-0 binnen.