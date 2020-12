Donny van de Beek en Mitchel Bakker worden verwezen naar de bank

Manager Ole Gunnar Solskjaer heeft de opstelling van Manchester United bekendgemaakt voor de kraker met Paris Saint-Germain. Donny van de Beek zit na twee basisplaatsen op rij weer op de bank bij United. Dat heeft alles te maken met de terugkeer van de eerder geblesseerde Scott McTominay, die een controlerend blok op het middenveld vormt met Fred. Bij tegenstander Paris Saint-Germain moet Mitchel Bakker het eveneens doen met een reserveplek.

Bij Manchester United staat David de Gea, wiens meespelen twijfelachtig was, 'gewoon' onder de lat. Alex Telles speelt linksback bij afwezigheid van de geblesseerd Luke Shaw. Van het middenveld zit naast Van de Beek ook Paul Pogba op de bank. Voorin keert Antony Martial terug van een ziekte; de Fransman bezet samen met Marcus Rashford de vleugels, terwijl Edinson Cavani tegen zijn voormalige werkgever PSG in de spits staat.

Linksback Bakker had wellicht gehoopt op een basisplaats, daar zijn directe concurrenten Layvin Kurzawa en Juan Bernat beiden geblesseerd zijn. Trainer Thomas Tuchel kiest echter voor Abdou Diallo, van origine een centrumverdediger, als linksachter. PSG moet verder gewaardeerde krachten als Julian Draxler, Mauro Icardo en Pablo Sarabia missen door uiteenlopende kwetsuren. In de aanval krijgt Moise Kean de voorkeur boven Ángel Di María. Verder staan Neymar en Kylian Mbappé in de basis.

Groepskoploper Manchester United heeft woensdagavond aan een punt genoeg om zich bij de laatste zestien van de Champions League te voegen. Paris Saint-Germain staat er met drie punten minder dan United slechter voor, maar kan ook bij verlies de volgende ronde nog bereiken. De Fransen moeten in dat geval in het laatste groepsduel thuis afrekenen met Istanbul Basaksehir.

Opstelling Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Telles; McTominay, Fred, Bruno Fernandes; Martial, Cavani, Rashford

Opstelling Paris Saint-Germain: Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Paredes, Danilo Pereira, Verratti; Mbappé, Kean, Neymar