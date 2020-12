Ajax-aanvaller aast op titel Beste Speler ter Wereld: ‘Wie weet in de toekomst’

De loopbaan van Antony is in een kort tijdsbestek in een stroomversnelling beland. In een uitgebreid interview met The Guardian kijkt de vleugelaanvaller van Ajax terug op het moment dat hij besefte dat hij zou gaan uitkomen in de Champions League. Antony focust zich echter niet alleen op zijn prestaties in het miljardenbal. De Braziliaanse zomeraanwinst van Ajax is ambitieus en wil op termijn uitgroeien tot de allerbeste speler ter wereld.

"Man, het heeft wel even geduurd", verwijst Antony naar het proces dat voorafging aan zijn overgang van São Paulo naar Ajax van afgelopen zomer. "Ik tekende 's ochtends vroeg mijn contract bij Ajax. Ik belde mijn broer en we spraken toen over het rondmaken van de deal. Toen zag ik mijzelf al in de Champions League spelen. Mijn droom en die van mijn familie zou gaan uitkomen. Vorig jaar zag ik de wedstrijden nog op televisie, nu speel ik zelf in deze competitie. En ik maak nog doelpunten ook. Ik had vlinders in mijn buik en het was ook een erg emotioneel moment", doelt Antony op het uitduel met Atalanta (2-2) in de groepsfase van de Champions League, toen hij zijn debuut in het Europese toernooi maakte.

"Alleen God en mijn familie weten hoeveel ik heb moeten doorstaan en hoe hard ik heb moeten werken om dit allemaal te bereiken", vervolgt de dankbare Antony zijn relaas. De pas twintigjarige buitenspeler legt de lat hoog voor zichzelf bij Ajax. "Ik wil kampioen worden, geschiedenis schrijven, groeien als voetballer en op en buiten het veld een voorbeeld zijn voor anderen. En misschien, in de toekomst, wie weet, kan ik de strijd aangaan om tot beste speler ter wereld verkozen te worden." Debuteren in de Braziliaanse nationale ploeg tijdens de Olympische Spelen van volgend jaar zou voor Antony al een stap in de goede richting zijn. "Ik moet keihard blijven werken bij Ajax en het Onder 23-elftal van Brazilië. Ik weet dat ze mij volgen, al ligt de eindbeslissing niet in mijn handen. Uitkomen voor je land is natuurlijk de droom van elke speler. Zulke dingen komen vaak natuurlijk, dus maak ik me nog geen zorgen."

Antony gaat ook op persoonlijk vlak door een aanpassingsproces. De jonge Ajacied woont sinds enkele maanden met zijn vrouw Rosilenne en zijn éénjarige zoontje Lorenzo in Amsterdam. "Dat is best wel eng, nietwaar?", vraagt Antony zich hardop af. "Op je negentiende vader worden is best wel jong. Natuurlijk zijn er dan zorgen. Hoe kan ik voor hem zorgen en hem dingen leren als ik zelf nog zo jong ben? Dat heeft me zeker bang gemaakt. Maar aan de andere kant is mijn zoontje ook het allerbelangrijkste in de wereld. Ik ben niet meer een jongen, maar een man en vader, iemand die het goede voorbeeld wil geven. Lorenzo betekent alles voor mij, daar moet alles voor wijken. Zijn geboorte was het allermooiste moment uit mijn leven", zo besluit Antony.