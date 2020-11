NEC zet ongekende reeks dankzij Joep van der Sluijs voort

NEC heeft maandagavond in eigen huis een minimale zege geboekt op MVV Maastricht. In een moeizame wedstrijd verzekerden de Nijmegenaren zich pas in de slotfase van de drie punten: 2-1. Jordy Bruin en Joep van der Sluijs scoorden voor de thuisploeg; Arne Naudts was trefzeker namens MVV. Het was de negende keer op rij dat NEC ongeslagen bleef. Voor MVV was het juist de negende achtereenvolgende wedstrijd dat er niet gewonnen werd.

Direct vanaf de aftrap zocht NEC de aanval en al na achttien minuten spelen werd de Nijmeegse wilskracht beloond. Souffian El Karouani werd gevloerd in het strafschopgebied, waarop de scheidsrechter naar de stip wees. Bruijn mocht vanaf elf meter aanleggen en schoot zijn ploeg overtuigend op een 1-0 voorsprong. Nog geen vier minuten na de openingstreffer kwam MVV al langszij. Arne Naudts profiteerde optimaal van een defensieve inschattingsfout en schoot de bal hard langs doelman Norbert Alblas: 1-1.

In de eerste tien minuten na rust werden er over en weer enkele speldenprikjes uitgedeeld, maar uitgespeelde kansen kwamen er niet. Vervolgens nam NEC duidelijk het heft in handen, maar de ploeg miste scherpte in de afronding. De grootste kans kreeg de thuisploeg halverwege de tweede helft: de bal werd vanaf de linkerkant voor het doel geslingerd, Rangelo Janga zag zijn kopbal uit een snoekduik echter in de handen van de doelman verdwijnen. Tien minuten voor het eindsignaal werd de wedstrijd dan toch nog beslist. Een afvallende bal belandde voor de voeten van Van der Sluijs, die de rechterhoek vond: 2-1.