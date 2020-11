Voetbalfans geloven ogen niet na gelijkenis van goals Messi en Maradona

Op 7 oktober 1993 beleefde Diego Maradona zijn langverwachte terugkeer op de Argentijnse velden. Na avonturen bij Barcelona, Napoli en Sevilla debuteerde de wijlen voetballegende voor zijn nieuwe club Newell's Old Boys in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Emelec uit Ecuador. Maradona kwam tot scoren. De historische gebeurtenis werd vanaf de tribune gadegeslagen door een zesjarige Lionel Messi.

De goal van Maradona in de 67ste minuut was de enige van de wedstrijd en ook de enige die Pluisje zou maken voor Newell's Old Boys. "Ik kan me er niet veel van herinneren. Ik was heel jong, maar ik zag Maradona op het veld staan toen hij debuteerde tegen Emelec", zei Messi enkele jaren geleden in een interview met TyC Sports. Zelf zou hij zich twee jaar later aansluiten bij de jeugdopleiding van Newell's Old Boys.

?????? Mensen kunnen niet geloven wat ze zien. Boven: het doelpunt dat Leo Messi gisteren opdroeg aan Diego Maradona met het shirt van Newell's Old Boys. Onder: Maradona's debuutgoal voor Newell's Old Boys. Geplaatst door voetbalzone op Maandag 30 november 2020

Maradona scoorde nadat hij de bal ontving van een medespeler, wegdraaide bij een tegenstander, richting het strafschopgebied sprintte en een hoog, diagonaal schot in de bovenhoek plantte vanaf de rand van de zestien. Zondagavond scoorde Messi op haast identieke wijze tegen Osasuna (4-0). Dat doelpunt droeg hij op aan Maradona, door een oud shirt van zijn landgenoot uit diens tijd bij Newell's Old Boys te tonen.

Op sociale media klinkt grote verbazing over de gelijkenis tussen beide doelpunten. Een video op Twitter, waarop beide doelpunten naast elkaar worden afgespeeld, is al ruim 1,2 miljoen keer bekeken. "Ik ben absoluut sprakeloos", schrijft de uploader van de video. Maradona overleed woensdag op zestigjarige leeftijd in zijn huis in Buenos Aires.