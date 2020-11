De Boer: ‘Ik had hem in een topscorerslijstje gezet, daar kan hij wel uit’

Ronald de Boer begint steeds meer te twijfelen aan de kwaliteiten van Nicolai Jörgensen. De spits van Feyenoord werd in zijn debuutseizoen 2016/17 topscorer van de Eredivisie, maar heeft dat niveau nooit meer kunnen evenaren. De Boer rekende voorafgaand aan het huidige seizoen aan een wederopstanding van Jörgensen, maar heeft daar nu geen vertrouwen meer in.

Zondagmiddag deed de Deen 84 minuten mee in de wedstrijd tegen FC Utrecht (1-1). Toen hij naar de kant werd gehaald, liet hij zijn ongenoegen blijken richting trainer Dick Advocaat. Op de beelden was te zien dat Jörgensen in discussie raakte met Advocaat. Nadat de trainer een armgebaar maakte, nam de aanvaller boos plaats in de dug-out. "Ik begrijp wel dat hij link is, want hij denkt: we moeten nog winnen en ik ben de spits. Maar hij speelde zo slecht", stelt De Boer zondagavond bij Dit was het Weekend op FOX Sports.

De analist stelt dat Jörgensen 'echt geen knikker heeft geraakt' tegen Utrecht. "Ik heb hem aan het begin van het seizoen nog op een topscorerslijstje gezet, maar daar kan hij van af. Wat hij nu laat zien, is zo matig." De aanvaller scoorde in zijn debuutseizoen 21 keer in 31 duels, maar kwam vervolgens tot een totaal van 23 treffers in 69 optredens. "In de voorbereiding op dit seizoen zag hij er echt goed en fris uit. Ik dacht toen dat hij het dit seizoen ging doen voor Feyenoord, maar hij heeft me in de maling genomen."

Kenneth Perez neemt Jörgensen zijn reactie na zijn wissel niet echt kwalijk. Hij snapt na zijn eigen loopbaan wel dat een voetballer het gevoel kan hebben dat hij een wedstrijd nog kan gaan beslissen, ondanks dat hij bezig is aan een zwakke wedstrijd. "Hij is heel lang geblesseerd geweest. Eigenlijk moet hij superblij zijn dat hij weer mag spelen. Hij mag ook nog lang spelen, speelt heel matig en komt dan toch met deze reactie. Het is typerend voor een voetballer", zegt de analist over zijn landgenoot.

"Iedereen denkt nog steeds dat hij het kan, maar de twijfels gaan nu toch een beetje toenemen. Bij mij ook", geeft De Boer toe. "Zijn vorige seizoen was al dramatisch. Hij heeft alleen dat ene geweldige seizoen gehad, waarin hij echt goed was", doelt de oud-voetballer op het kampioensjaar van Feyenoord. De Rotterdammers zijn na het puntenverlies van zondag de derde plaats kwijtgeraakt en staat nu vierde met 22 punten uit 10 duels.