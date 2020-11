Feyenoord treedt met twee basisdebutanten aan tegen FC Utrecht

Jordy Wehrmann en George Johnston maken zondag tijdens de wedstrijd tegen FC Utrecht hun debuut als basisspeler bij Feyenoord. De 21-jarige middenvelder is de vervanger van Jens Toornstra, die niet van de partij is bij de Rotterdammers. Johnston maakt zijn opwachting als linksback bij Feyenoord. Verder keert João Teixeira, zoals verwacht, terug in de basiself van Feyenoord als de vervanger van Orkun Kökcü, die na zijn rode kaart van vorige week in de wedstrijd tegen Fortuna Sittard (1-3 overwinning) geschorst is.

De inzetbaarheid van Toornstra was al twijfelachtig voor het Europa League-duel van afgelopen week tegen CSKA Moskou (0-0), maar in Rusland speelde de middenvelder nog wel negentig minuten mee. Trainer Dick Advocaat liet na afloop weten dat de inzetbaarheid van Toornstra voor de wedstrijd tegen FC Utrecht andermaal twijfelachtig was en nu blijkt dat de middenvelder niet fit genoeg is of gespaard wordt voor het treffen in de Europa League met Dinamo Zagreb van komende donderdag, waardoor Wehrmann aan de aftrap verschijnt. Het jeugdproduct van Feyenoord, dat dit seizoen al vier keer in actie kwam, vormt samen met Teixeira en Mark Diemers het middenveld.

Ook Johnston heeft voor het eerst een basisplaats bij Feyenoord. De vorig seizoen van Liverpool overgekomen Schotse verdediger zal tegen FC Utrecht als linksback spelen, waardoor Lutsharel Geertruida weer naar de rechterkant verhuist en Bart Nieuwkoop uit het elftal verdwijnt. Mogelijk sorteert Advocaat hiermee voor op de ontmoeting met Dinamo Zagreb, waarvoor Nieuwkoop geschorst zal zijn en die Ridgeciano Haps en Tyrell Malacia normaal gezien nog met een blessure moeten missen. Het centrale duo bestaat uit Uros Spajic en Marcos Senesi, terwijl Nick Marsman het doel verdedigt. Ook de voorste linie kent geen verrassingen, daar Steven Berghuis, Nicolai Jörgensen en Bryan Linssen evenals in de afgelopen twee wedstrijden de aanval vormen.

Bij FC Utrecht is vrijwel de gehele defensie gewijzigd ten opzichte van de wedstrijd tegen PEC Zwolle van vorige week, die in 1-1 eindigde. De geblesseerde Willem Janssen, Tommy St. Jago en Giovanni Troupée verdwijnen uit de basiself ten faveure van Mark van der Maarel, Emil Bergström en Justin Hoogma. Adam Maher is niet van de partij en wordt in een verder ongewijzigd elftal vervangen door Sander van de Streek, waardoor Bart Ramselaar vermoedelijk in een meer defensieve rol speelt. Eljero Elia start tegen zijn oude club op de reservebank.

Opstelling Feyenoord: Marsman, Geertruida, Spajic, Senesi, Johnston; Wehrmann, Teixeira, Diemers; Berghuis, Jörgensen en Linssen.

Opstelling FC Utrecht: Paes, Van der Maarel, Bergström, Hoogma, Warmerdam; Van Overeem, Ramselaar, Gustafson, Van de Streek; Kerk en Mahi.